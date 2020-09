Hombre hospitalizado luego de disparar afuera de Busch Blvd. hotel

TAMPA, Fla. (WFLA) – Un hombre se está recuperando en el hospital esta mañana después de un tiroteo afuera de un motel de Tampa esta mañana.

El tiroteo ocurrió afuera del Tampa Inn cerca de Busch Gardens en la cuadra 2900 de E. Busch Boulevard.

La víctima sufrió heridas que no pusieron en peligro su vida y fue llevada a un hospital del área, dijo la policía.

La policía dijo que el tiroteo no fue un acto al azar. No se han realizado arrestos en este momento debido a que la víctima no cooperó.

Esta es una historia en desarrollo. Por favor revise las actualizaciones.

