Hombre hospitalizado después del incendio de la casa Seminole

S T. PETERSBURG, Fla. (WFLA) - Se abrirá un sitio de prueba de coronavirus en el Tropicana Field en San Petersburgo a medida que la demanda de más pruebas de coronavirus continúa creciendo.

A partir del lunes, el sitio estará abierto de 7 am a 11 am hasta el jueves. Se cerrará el viernes en observancia del Día de la Independencia. Sin embargo, en las semanas siguientes, el sitio estará abierto de lunes a viernes de 8 a.m. a 11 a.m.