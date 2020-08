Hombre del condado de Hillsborough arrestado por abuso infantil

CONDADO DE HILLSBOROUGH, Florida (WFLA) – Un hombre de 23 años enfrenta cargos de abuso infantil y asesinato por la muerte de un niño en Riverview el mes pasado.

La Oficina del Sheriff del Condado de Hillsborough respondió a un área no revelada alrededor de las 9:15 am el 19 de julio en referencia a una llamada sobre un niño que no responde.

Los diputados dijeron que el niño había sufrido laceraciones y golpes en su cuerpo. Fueron trasladados al Hospital General de Tampa, donde murieron al día siguiente.

Según los diputados, la muerte fue declarada un homicidio.

Los diputados dijeron que David Vasquez Malave, de 23 años, estaba cuidando al niño en ese momento.

Está detenido en la Cárcel de Falkenburg Road sin derecho a fianza por cargos de abuso infantil agravado y asesinato en primer grado mientras estaba involucrado en abuso infantil agravado.

“Ningún niño debería sufrir como esta joven víctima”, dijo el sheriff Chad Chronister. “Esto nunca debería suceder. Es una tragedia impensable. Estoy absolutamente horrorizado con las acciones de este sospechoso, y será acusado en toda la extensión de la ley”.

