Hombre de Tampa Bay visto llevando un atril en el Capitolio de los Estados Unidos es arrestado en el condado de Pinellas

CONDADO DE PINELLAS, Florida (WFLA) – La búsqueda de reclusos de la Oficina del Sheriff del condado de Pinellas muestra que el hombre al que se vio llevando un atril a través del Capitolio de los Estados Unidos durante un motín el miércoles fue arrestado.

El hombre que sonríe y saluda a la cámara ha sido identificado como Adam Johnson, de 36 años, de Parrish en el condado de Manatee. 8 On Your Side ha aprendido que Johnson está casado con un médico local y es padre de cinco hijos.

El informe del arresto dice que Johnson fue fichado en la cárcel del condado de Pinellas alrededor de las 9 pm del viernes. Permanece allí con una orden del alguacil estadounidense.

La fotografía del miércoles muestra a Johnson con un gorro de Trump rojo, blanco y azul que lleva lo que se cree que es el atril de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi.

Johnson es un votante registrado en el condado de Manatee sin afiliación a ningún partido. El Supervisor de Elecciones en el condado de Manatee dice que Johnson votó en dos elecciones generales: 2004 y 2020.

Nadie abrió la puerta cuando pasamos por su casa de Parrish en la subdivisión de Harrison Ranch el viernes. A primera hora de la tarde, dos hombres se pusieron máscaras faciales antes de tocar y entrar a la casa de Johnson.

Allan Mestel es conocido de Johnson y notificó al FBI después de reconocer a Johnson en la foto.

“Me sentí un poco disociado por un minuto. Era casi como si fuera surrealista. Quiero decir que fue surrealista. No me sorprendió, pero sí me sorprendió. Mestel añadiendo. “No podía creerlo, el hecho de que reconociera a alguien de nuestra ciudad natal, estaba anonadado”.

8 On Your Side habló con un experto en derecho penal sobre los cargos que podría enfrentar alguien que acusara al Capitolio.

“Estos son ladrones, son insurrectos, han cometido robos y delitos armados, han amenazado a miembros del Congreso, están analizando el tipo de cargos que podrían llevarlos a décadas, si no el resto de su vida, en prisión”, dijo Jeffrey Swartz.

El jueves, el FBI pidió información al público para ayudarlos a identificar a más manifestantes que participaron en los disturbios.

ÚLTIMAS HISTORIAS: