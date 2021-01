Hombre de Tampa Bay quien fue visto cargando un atril durante disturbios en el Capitolio será liberado con una fianza de $25 mil

TAMPA, Florida (WFLA) – Se espera que el hombre de Parrish que supuestamente fue fotografiado llevándose el atril de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, después de que una multitud de partidarios del presidente Donald Trump irrumpiera en el Capitolio de Estados Unidos, sea liberado bajo fianza el lunes.

Adam Johnson, de 36 años, fue arrestado el viernes por la noche con una orden federal y encarcelado en el condado de Pinellas. Se enfrenta a tres delitos graves de entrar o permanecer en un edificio restringido sin autoridad legal, robo de propiedad del gobierno y entrada violenta y conducta desordenada en los terrenos del Capitolio.

El arresto se debe al asalto mortal al Capitolio de Estados Unidos el miércoles, en el que partidarios del presidente Trump, alegando que la elección fue robada, irrumpieron en el edificio en un ataque sin precedentes que dejó cinco muertos, incluido un oficial de policía.

Las condiciones de la liberación de Johnson incluyen una fianza de $ 25,000, un 9 p.m. hasta las 6 a.m. toque de queda, entrega de su pasaporte, sin armas de fuego o armas, y viajes restringidos en el Distrito Medio de Florida y D.C. para asuntos judiciales.

La próxima cita de Johnson en la corte es el 19 de enero.

Según los informes, Johnson fue una de las docenas de personas que causaron el caos en el asalto del miércoles. Una foto ampliamente compartida en las redes sociales supuestamente lo muestra sonriendo y saludando mientras se lleva un atril con el sello oficial del Presidente de la Cámara.

Se dice que el hombre de 36 años viajó desde Parrish, una comunidad no incorporada en el condado de Manatee, a Washington, D.C. y documentó el viaje en su perfil de Facebook, que también se usó para desacreditar a la policía y al movimiento Black Lives Matter.

Allan Mestel, quien conoce a Johnson, le dijo a WFLA que notificó al FBI después de reconocerlo en la foto.

“Me sentí un poco disociado por un minuto. Era casi como si fuera surrealista. Quiero decir que fue surrealista. No me sorprendió, pero sí me sorprendió ”, dijo Mestel. “No podía creerlo, el hecho de que reconozca a alguien de nuestra ciudad natal fue – me quedé anonadado”.

Johnson está programado para comparecer ante un juez magistrado de EE. UU. A las 2 p.m. La tarde del Lunes.