TAMPA, Fla. (WFLA) – Un hombre de Tampa fue arrestado el jueves por su presunta conexión con múltiples robos a bancos.

La policía de Tampa dijo que los llamaron a la sucursal de Region Bank en West Swann Ave alrededor de las 9:20 am del miércoles.

Según la policía, James Williams, de 43 años, entró al banco y le exigió dinero al cajero, pero corrió antes de que el cajero pudiera llenar la bolsa.

La policía dijo que robó el Fifth Third Bank en West Swann Ave una hora después. La policía lo acusó de dos robos en el mismo Fifth Third Bank el 18 de febrero y el 8 de marzo también.

Williams fue arrestado el jueves por cuatro delitos graves de robo. Tres de ellos son robos con mascarilla ($300 o más pero menos de $20,000) y el otro es robo de menos de $750.