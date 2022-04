PALMETTO, Fla. (WFLA) – Un hombre de Palmetto fue arrestado por agentes después de que dijeron que abusó sexualmente de una niña de 5 años durante una fiesta de cumpleaños el domingo.

La Oficina del Sheriff del Condado de Manatee dijo que los padres de la víctima los llamaron para informar el incidente. Los investigadores identificaron al sospechoso como Christopher Thompson, de 44 años.

Los agentes dijeron que Thompson y la niña estaban en el cumpleaños de alguien en el vecindario y él la atrajo de regreso a su casa.

Presuntamente maltrató sexualmente a la niña y la obligó a ver pornografía infantil. Luego le dijo a la víctima que volviera a la fiesta y no dijera nada, según el informe del arresto.

Los agentes ejecutaron una orden de registro en la casa de Thompson y se llevaron “una cantidad significativa de dispositivos electrónicos”. Se encontró pornografía infantil en algunos de los dispositivos. Con base en el material encontrado, los agentes dijeron que sospechan que Thompson cometió actos lascivos y conducta lasciva con varias niñas.

“Quiero que los padres sepan si viven cerca de este depredador, si alguna vez lo han visto antes, si creen que existe la posibilidad de que haya estado cerca de sus hijos, necesitan hablar con sus hijos porque este hombre es el diablo”, dijo el alguacil Rick Wells.

Mientras los agentes registraban la casa, varios padres se acercaron a ellos para expresar su preocupación por la seguridad de sus hijos, según el informe.

Thompson fue arrestado en su lugar de trabajo y acusado de agresión sexual capital, exposición de menores a imágenes dañinas y producción y posesión de pornografía infantil.

Es un empleado del Gobierno del Condado de Manatee. Un portavoz le dijo a 8 On Your Side que Thompson es un ‘aprendiz de técnico de mantenimiento de servicios públicos’. No tiene antecedentes penales fuera del condado de Manatee, sin embargo, la oficina del alguacil dice que los investigadores están indagando su pasado.

(Foto cortesía de la Oficina del Sheriff del Condado de Manatee)

La investigación está en curso y se esperan más cargos.

Los detectives creen que hay más víctimas.

“Era importante que recibiéramos esa primera llamada telefónica. Los padres tomaron esa iniciativa, escucharon a su hija y nos llamaron. Debido a su rápida acción y al escuchar a su hija, pudimos hacer un arresto bastante rápido. Eso es muy importante porque salvamos a otro niño, ellos salvaron a otro niño de ser abusado sexualmente. No podemos agradecerles lo suficiente por ayudarnos durante esta investigación”, dijo el alguacil Wells.

Cualquier persona que tenga información sobre incidentes similares que involucren a Thompson puede llamar a la Oficina del Sheriff del Condado de Manatee al 941-747-3011.