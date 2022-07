LARGO, Fla. (WFLA) – Un hombre de Largo fue arrestado después de que los vecinos lo vieron cortando varias llantas de automóviles a altas horas de la noche el 4 de julio.

Según un informe de arresto del Departamento de Policía de Largo, los residentes vieron a Andrew Reardon, de 29 años, caminando por el área de 115th Street North y 116th Street North y agachado junto a los autos entre las 10 y las 11:30 p. m. Un vecino informó haber escuchado el silbido de una llanta.

La policía de Largo dijo que Reardon cortó al menos 19 neumáticos en total y grabó sus iniciales en el capó de un automóvil. Tenía un cuchillo en el bolsillo en el momento de su detención.

Reardon no admitió haber destrozado los autos, pero le dijo a la policía que estaba en el vecindario y que un residente lo confrontó. También dijo que estaba bebiendo porque estaba “pasando por un mal momento” y le robaron sus pertenencias. El informe del arresto indicó que Reardon no tenía hogar y no tiene vínculos con el área de Largo.

Reardon fue llevado a la Cárcel del Condado de Pinellas y acusado de conducta criminal. La policía estimó que causó $2,000 a $2,500 en daños.