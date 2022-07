DUNEDIN, Fla. (WFLA) – La batalla de un hombre de Dunedin con los funcionarios por multas excesivas se perdió en otro frente después de que un juez federal falló a favor de la ciudad. Sin embargo, el hombre dijo que apelará el fallo.

James Ficken, de Dunedin, ha luchado contra miles de dólares en multas desde 2015, cuando la ciudad comenzó a emitir multas de $500 por día como resultado del “césped alto” en su jardín. Ficken y sus abogados, representado por el Instituto de Justicia, argumentaron ante el tribunal que las multas eran excesivas.

Ahora, un juez federal del 11º Circuito ha fallado a favor de Dunedin, permitiendo que sus multas de casi $30,000 prosigan contra Ficken. El residente de Dunedin dijo anteriormente que las multas podrían costarle su casa.

El Instituto de Justicia, un “bufete de abogados de interés público” sin fines de lucro, emitió un comunicado el viernes diciendo que los 30,000 dólares eran excesivos.

“Si una multa de $30,000 por no cortar el césped no es excesiva, ¿qué es?” Andrew Ward, abogado de IJ, dijo. “Una ciudad o estado no puede aprobar una ley inconstitucional y argumentar que porque es la ley, es constitucional”.

Sin embargo, el tribunal federal no estuvo de acuerdo. En su decisión, el tribunal dijo que los estatutos de Florida permiten multas por violaciones repetidas de las ordenanzas locales y el código municipal. Ficken fue multado a partir de mayo de 2018 cuando viajaba fuera de Florida para vender la casa de su difunta madre.

IJ dijo que cuando Ficken regresó a casa a mediados de julio de ese año, descubrió que el hombre que había contratado para cortar el césped había muerto inesperadamente y que el césped había crecido más de las 10 pulgadas de altura permitidas por el código de la ciudad de Dunedin.

Según IJ, Ficken descubrió que la ciudad lo estaba multando con cerca de $29,000 “por pura casualidad, cuando un inspector de código que realizaba visitas casi diarias para rastrear sus multas le dijo que recibiría ‘una gran factura'”. Según los informes, Ficken cortó el césped. inmediatamente después, pero la ciudad aún le facturó los casi $30,000.

Aún así, fue multado diariamente durante casi tres meses. Debido a una advertencia previa de 2015, los funcionarios de Dunedin clasificaron a Ficken como un “infractor reincidente” según IJ, lo que provocó sanciones inmediatas. Después de decirles a los funcionarios que no tenía el dinero para pagar esa cantidad, le dieron 15 días para saldar cuentas o ejecutarían la hipoteca de su casa.

Cuando la ciudad cumplió, Ficken presentó una demanda, representada por IJ. Si bien el juez del Tribunal del Undécimo Circuito dictaminó que la multa podía proceder, Ficken dijo que apelará ante un tribunal superior.

“Estoy asombrado de que el tribunal haya acordado que la ciudad podría multarme con $500 por día, sin mi conocimiento, y luego tratar de tomar mi casa, todo para pagar una factura por césped crecido”, dijo Ficken. “El fallo de la corte es escandaloso. Si esto me puede pasar a mí, le puede pasar a cualquiera. Eso simplemente no puede ser correcto, y espero continuar mi lucha”.