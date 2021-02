Hombre de Bartow en libertad condicional fue acusado de robar un camión de reparto de Amazon y entrar al baño de un extraño

BARTOW, Fla. (WFLA) — Un hombre del condado de Polk enfrenta varios cargos después de que los agentes dijeron que robó un camión de reparto, lo abandonó y luego entró a la casa de un extraño.

La oficina del alguacil dice que Mario Crawford, de Bartow, de 22 años, fue arrestado poco después de que ocurriera el incidente el miércoles.

Según los agentes, un conductor de entrega de Amazon estaba en la parte trasera de su camioneta en Kathy Road en Bartow cuando Crawford saltó al asiento del conductor con un pasamontañas y exigió que el repartidor saliera. El conductor de la entrega hizo lo que le dijeron por temor a su seguridad.

“El repartidor hizo lo correcto al no resistir al asaltante desarmado. La víctima no sabía si Crawford tenía un arma y no sabía lo que era capaz de hacer”, dijo el alguacil del condado de Polk, Grady Judd, en un declaración. “Sólo sabía que un hombre desconocido que llevaba un pasamontañas le estaba exigiendo que saliera, y eso era lo más seguro”.

Después de que el conductor de la entrega salió, los agentes dicen que Crawford condujo la camioneta hasta Radford Road y la abandonó.

Alguien que vivía cerca de donde estaba abandonada la camioneta llamó a un oficial que respondió y, según la oficina del alguacil, dijo que un extraño acababa de ingresar a su casa. Cuando el oficial entró, encontró a Crawford en el baño, dice un portavoz de la oficina del alguacil.

Crawford fue llevado a la cárcel del condado de Polk y ha sido acusado de robo de auto sin arma, robo sin armas, hurto mayor, posesión de herramientas de robo, resistencia y uso de una máscara en público. En el momento de su arresto, la oficina del alguacil dice que Crawford estaba en libertad condicional por posesión de un cheque falso, falsificación, falsificación y hurto mayor. Los agentes también lo acusaron por violación de la libertad condicional.