Hombre de 84 años atropellado en Bayshore: El conductor llevó al hombre a su casa sin dejar su nombre

TAMPA (WFLA) – Un hombre de Tampa de 84 años se está recuperando de una cirugía de rodilla luego de ser atropellado por un automóvil a fines de marzo en Bayshore Boulevard.

“Cuando atropellas a alguien, lo bueno y lo correcto es levantarse, ayudarlo y llamar a la policía”, dijo el abogado de Tampa Billy Howard.

Howard describe a su padre como un “fanático del fitness”.

“A mi papá le encanta Bayshore, le encanta correr en Bayshore y no puede hacer nada de eso en este momento”, dijo Howard.

Howard dijo que la rodilla de su padre se rompió en 16 lugares por la colisión del 25 de marzo cuando intentaba cruzar Bayshore en South Howard Avenue. Howard proporcionó el video de 8 On Your Side del incidente de las cámaras de vigilancia en la intersección.

El video muestra al conductor llevándose a Howard a casa después del accidente. Un video de seguridad adicional los muestra entrando en el vestíbulo del edificio de condominios de Howard’s Bayshore.

8 On Your Side empañó el rostro del conductor porque no ha sido acusado de ningún delito.

“Lo que no está bien es atropellar a una persona de 84 años y no dejarle su información de contacto”, dijo Howard.

Desde 2018, tres accidentes más graves en Bayshore han provocado la pérdida de vidas.

Howard dijo que era amigo de Hal Flowers, el ciclista de 50 años que murió en abril de 2020 después de ser atropellado por un motociclista que también murió.

“Bayshore no debería ser un lugar peligroso, pero lo es y debemos hacer más para identificar a las personas que están infringiendo la ley”, dijo Howard.

Antes de sentarse con 8 On Your Side, Howard dijo que un investigador de tráfico de TPD lo llamó para decirle que podrían haber identificado al conductor que hirió a su padre.

“En nuestra sociedad, una de las cosas que compensa es el dinero”, dijo. “Tenemos seguro. Parece que este tipo tiene seguro, todo lo que queremos es lo correcto”.