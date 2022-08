TAMPA, Fla. (WFLA) – Un hombre de 75 años obtuvo su licenciatura después de inscribirse por primera vez en la Universidad del Sur de Florida en 1966.

Askia Muhammad Aquil, anteriormente Otha Favors, obtuvo su título en estudios generales.

En 1966, estaba estudiando idiomas y culturas del mundo, con especialización en francés y ruso, con dos pasantías en periódicos locales.

Según la USF, el sueño de Aquil era convertirse en corresponsal o diplomático en el extranjero.

“Luego, Martin Luther King Jr. fue asesinado y todo cambió para él. Fundó One to One Group, que reunió a estudiantes y profesores para discutir las relaciones raciales y los problemas de justicia social”, dijo la universidad.

Inspirado por la visión de King y a través de su trabajo con la Unión de Estudiantes Negros, se fundó el Departamento de Estudios Africanos en la USF.

“A través del Gobierno Estudiantil de la USF, también reclutó a estudiantes de la USF para que fueran tutores de estudiantes negros con dificultades de las escuelas del condado de Hillsborough para unirse a la lucha contra la pobreza”, dijo la USF sobre Aquil.

Aquil dejó la universidad en su último año, pero continuó su activismo en la comunidad. Recibió la llave de la ciudad de St. Petersburg en 2021 por su trabajo para crear viviendas asequibles y de calidad y para “reducir la pobreza mientras emana paz, amabilidad y compasión en todo lo que hace”.

Siempre tuvo la intención de regresar a la USF y completar su licenciatura. Después de más de 50 años, varios nietos y hasta bisnietos, Aquil se graduó este sábado a los 75 años.

La universidad dijo que planea obtener una maestría en artes liberales, con especialización en estudios africanos.

La ceremonia de graduación completa del verano de 2022 de la USF se puede encontrar en línea.