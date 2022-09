TAMPA, Fla. (WFLA) – Los agentes del condado de Pinellas arrestaron a un hombre el miércoles que, según dicen, permitió que un niño estuviera expuesto a la droga altamente tóxica fentanilo mientras estaba bajo su cuidado.

La Oficina del Sheriff del Condado de Pinellas dijo en junio de 2022 que un niño sufrió una sobredosis después de haber estado expuesto a la droga mientras estaba bajo la custodia de Dexter Kenyell Evans, de 38 años, de Port Richey.

Una declaración jurada decía que el niño necesitó dos dosis de Narcan para revivirlo porque no respiraba antes de llamar al 911. El médico del niño dijo que no podía hacer un diagnóstico a largo plazo en ese momento porque no sabía por cuánto tiempo el niño no respiró.

Los agentes dijeron que otro niño también mostró signos de una sobredosis, como mareos y los ojos en blanco. El niño no recibió tratamiento hasta que los investigadores pidieron que lo vieran de inmediato.

Según una declaración jurada de arresto, la orina del niño dio positivo por fentanilo.

Durante una entrevista con la policía, Evans dijo que había “espíritus malignos” que hacían la guerra en su casa, según las declaraciones juradas.

Cuando la policía le preguntó a Evans si conocía a alguien que tuviera acceso al fentanilo, dijo que no iba a “ponerle nada a nadie” y terminó la entrevista, según los documentos.

Evans y su coacusada, Jessica Marie Ceron, de 26 años, fueron acusados de negligencia de un niño sin grandes daños corporales y negligencia de un niño con grandes daños corporales.