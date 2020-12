Hombre arrestado tratando de escapar de la policía yendo al restaurante 'The Getaway' en St. Pete

Para subtítulos en Español haga clic en la sección de ajustes

ST. PETERSBURG, Fla. (WFLA) – El nombre lo dice todo, “The Getaway”. Pero no funcionó de esa manera para un hombre que intentaba huir de un sargento de la Patrulla de Carreteras de Florida.

Una simple parada de tráfico alrededor de las 3 pm del sábado por la tarde inició una cadena salvaje de eventos y llevó a una persecución de varias agencias con personas que buscaban al hombre que huyó por el aire, por tierra y por agua.

Un sargento de la FHP dijo que estaban tratando de detener a Rashad Cutler, de 38 años, por un parabrisas tintado cuando intentó escapar. Dijeron que Cutler estacionó en el restaurante y bar The Getaway antes de saltar al agua y nadar para esconderse en los manglares de una isla cercana.







Imágenes tomadas por Christine McLarty de WFLA.

“Este es un lugar súper relajado y divertido para pasar el rato”, dijo el cliente Spencer Dean, a quien le encanta el ambiente habitual en The Getaway.

Pero el sábado por la tarde fue diferente de lo normal.

Los helicópteros volaron por encima mientras los K9 registraban el área durante una persecución de varias agencias con la Patrulla de Carreteras de Florida, la Guardia Costera, la Oficina del Sheriff del Condado de Pinellas y Florida Fish and Wildlife.

Un sargento de la FHP dijo que trataron de atraer a Cutler a tierra con escaleras y balsas, pero él nadó hasta una isla cercana y se escondió en los manglares.

Foto de Rashad Cutler, de 38 años, enviada a WFLA por la Oficina del Sheriff del Condado de Pinellas.

“¡Es bastante loco!” dijo el empleado de Coastal Marine, Justin Williams.

Dijo que estaban cerrados cuando ocurrió la acción el sábado y no tenían idea de lo que sucedió en sus muelles hasta que 8 On Your Side fue a hacer preguntas el lunes. Sin embargo, Williams dijo que sabían que algo andaba mal el lunes por la mañana.

“Había algunas huellas en este bote y nos preguntábamos por qué la escalera estaba en el agua allí. Pero ahora tiene sentido”, dijo Williams.

Después de aproximadamente dos horas, los oficiales de FWC encontraron a Cutler en los manglares de donde trató de escapar nuevamente. A On Your Side le dijeron que Cutler recibió una descarga eléctrica con una pistola Taser y lo detuvieron.

FWC envió un comunicado el lunes, diciendo que trabajan en estrecha colaboración con las agencias policiales asociadas de forma regular y este caso es un gran ejemplo de eso.

FHP dijo que en el automóvil encontraron miles de cheques fraudulentos, licencias de conducir y un fabricante de precios de Walmart.









Imágenes tomadas por Christine McLarty de WFLA.

Cutler enfrenta un delito grave con 10 cargos, que incluyen resistirse a un oficial, posesión de billetes falsos y posesión de metanfetamina.

“Parece la típica historia de un hombre de Florida … tratando de escapar en The Getaway”, dijo Dean.

Cutler tiene un extenso historial criminal y tenía una orden de arresto activa.

Se nos dice que Cutler fue llevado al Bayfront Hospital donde se recuperó de sus heridas y el lunes por la noche permanece en la cárcel con una fianza de $31,000.