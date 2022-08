COLUMBUS, Ohio (AP) — Un hombre armado que murió en un tiroteo después de intentar ingresar a la oficina del FBI en Cincinnati aparentemente acudió a las redes sociales y pidió que los agentes federales fueran asesinados “en el acto” luego del registro en la casa del expresidente Donald Trump, dijo un oficial de la ley.

Los investigadores federales están examinando las cuentas de las redes sociales que creen que están vinculadas al pistolero, Ricky Shiffer, de 42 años, según el funcionario, que no estaba autorizado a discutir la investigación públicamente y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato.

Al menos uno de los mensajes en la plataforma de redes sociales Truth de Trump parecía haber sido publicado después de que Shiffer intentó irrumpir en la oficina del FBI. Decía: “Si no sabe nada de mí, es cierto que intenté atacar al FBI”.

Otro mensaje publicado en el mismo sitio esta semana por @rickywshifferjr incluyó un “llamado a las armas” e instó a las personas a “estar listas para el combate” después de la búsqueda del FBI en la propiedad de Trump en Mar-a-Lago en Florida.

Las autoridades también están investigando si Shiffer, un veterano de la Marina, tenía vínculos con grupos de extrema derecha como Proud Boys, dijo el funcionario.

Shiffer estaba armado con una pistola de clavos y un rifle estilo AR-15 cuando intentó entrar el jueves en el área de control de visitantes en la oficina del FBI, según el funcionario. Shiffer huyó cuando los agentes lo confrontaron.

Más tarde fue visto por un policía estatal en una carretera y se involucró en un tiroteo en el cual murió, dijeron las autoridades.

El estallido de violencia se desarrolló en medio de advertencias del FBI de que los agentes federales podrían enfrentar ataques luego de la búsqueda en Florida.

El FBI está investigando lo que sucedió en Cincinnati como un acto de extremismo doméstico, según el funcionario encargado de hacer cumplir la ley.

Se cree que Shiffer estuvo en Washington en los días previos a la insurrección del 6 de enero de 2021 y pudo haber estado en el Capitolio ese día, pero no fue acusado de ningún delito relacionado con los disturbios, dijo el funcionario.

Las autoridades advirtieron sobre un aumento en las amenazas de la derecha contra agentes federales desde que el FBI ingresó a la propiedad de Trump en lo que las autoridades dijeron que era parte de una investigación sobre si se llevó consigo documentos clasificados después de dejar la Casa Blanca. Los partidarios del expresidente se han quejado de la búsqueda, acusando al FBI y al Departamento de Justicia de usar el sistema legal como arma política.

El director del FBI, Christopher Wray, denunció las amenazas cuando visitó una oficina del FBI en Omaha, Nebraska, el miércoles y dijo: “La violencia contra las fuerzas del orden no es la respuesta, sin importar con quién estés molesto”.

El miércoles, el FBI también advirtió a sus agentes que eviten a los manifestantes y se aseguren de que sus tarjetas de acceso de seguridad “no sean visibles fuera del espacio del FBI”, citando un aumento en las amenazas de las redes sociales contra el personal y las oficinas de la oficina.

Una cuenta de Twitter ahora suspendida, @rickyshiffer, compartió la misma foto de perfil que la cuenta de Truth Social y opiniones similares, incluido un llamado a un conflicto armado en los EE.UU. la primavera pasada.

Incluía publicaciones que decían que “las elecciones están amañadas” contra los conservadores y que el país enfrenta una “tiranía”.

“No creo que sea un incidente único”, dijo Amy Cooter, investigadora del Middlebury College y experta en milicias. “Me temo que va a haber un bolsillo lleno de personas que se sientan obligadas a actuar”.

Los juzgados, las oficinas gubernamentales y las sedes electorales podrían ser objetivos, dijo. “Cualquier lugar es un juego justo ahora porque estas personas sienten que esto es un problema personal para ellos”, dijo Cooter.

Shiffer trabajaba como electricista, según uno de sus perfiles en las redes sociales. Era un republicano registrado que votó en las primarias de 2020 desde Columbus, Ohio, y en las elecciones generales de 2020 desde Tulsa, Oklahoma, según los registros públicos.

Los registros judiciales muestran que el Departamento de Impuestos de Ohio presentó una demanda en su contra en junio, buscando un juicio de gravamen fiscal de $553, según los registros judiciales que lo ubican en una dirección en St. Petersburg, Florida. Anteriormente, también vivió en varias direcciones en Columbus y en Omaha, Nebraska.

Se graduó de la escuela secundaria en el centro de Pensilvania en 1998 y se alistó en la Marina ese mismo año, y luego sirvió en el submarino USS Columbia hasta 2003, según registros militares. Fue soldado de infantería en la Guardia Nacional del Ejército de Florida de 2008 a 2011, cuando fue dado de baja con honores.

“Sé que estaba muy metido en la Segunda Guerra Mundial y en el ejército”, dijo Lori Frady, compañera de clase en la Escuela Secundaria West Perry en Elliottsburg, quien no había visto a Shiffer desde que se graduó. “No tenía muchos amigos, pero los amigos que tenía eran grandes en la historia y la historia militar”.

Balsamo informó desde Washington. Los periodistas de Associated Press Julie Carr Smyth en Columbus, Ryan Foley en Iowa City, Iowa, John Seewer en Toledo, Margery Beck en Omaha, Nebraska, y Jim Mustian y la investigadora Rhonda Shafner en Nueva York contribuyeron a este despacho.

Hendrickson es miembro del cuerpo de Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa de servicio nacional sin fines de lucro que coloca a los periodistas en las salas de redacción locales para informar sobre temas encubiertos.