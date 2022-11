CONDADO DE POLK, Fla. (WFLA) – Un dúo de Florida está tras las rejas después de que las autoridades dijeron que usaron un bate de béisbol de aluminio para golpear a un hombre que bombeaba gasolina en una estación de servicio de Winter Haven.

Según el Departamento de Policía de Winter Haven, el incidente se desarrolló el martes alrededor de las 8 a.m. cuando una víctima no identificada y su pasajera bombearon gasolina en el Chevron, ubicado en 2100 First Street North en Winter Haven.

Mientras los dos esperaban que se llenara el tanque, José Padilla Torres, de 44 años, de Winter Haven, se detuvo en el lado opuesto de la bomba y corrió dentro de la tienda mientras su pasajera de 44 años, Aracelis Santiago, también de Winter Haven, esperaba en el coche.

José Padilla Torres (izquierda), Aracelis Santiago (derecha) (Cortesía del Departamento de Policía de Winter Haven)

Los oficiales dijeron que las cosas cambiaron cuando Torres salió de la tienda y comenzó a gritarle a la víctima desde el otro lado del estacionamiento. Las autoridades dijeron que la víctima cruzó el pasillo para ver qué estaba gritando Torres cuando Torres metió la mano en su vehículo y agarró un bate de béisbol de aluminio y comenzó a golpear a la víctima.

El video de la cámara de seguridad que capturó el altercado mostró a la víctima bloqueando el golpe, causándole una herida menor en la mano. Luego agarró a Torres y lo tiró al suelo para evitar otro ataque.

Fue entonces cuando Santiago salió del auto, agarró el bate y se lo lanzó a la víctima. Al mismo tiempo, la novia de la víctima corrió hacia el enfrentamiento e impidió que Santiago golpeara a la víctima.

Cuando el tumulto terminó, Torres y Santiago regresaron a sus sedanes mientras la novia de la víctima se dirigía a su vehículo.

Los oficiales dijeron que la víctima todavía estaba afuera del auto de Torres cuando Torres retrocedió y aceleró hacia adelante golpeando a la víctima.

El choque envió a la víctima sobre el capó y contra el parabrisas. La víctima salió rodando del automóvil mientras las autoridades dijeron que Torres aceleró alrededor de las bombas e intentó golpear a la víctima por segunda y tercera vez.

Cuando la víctima intentaba salir de la gasolinera, Torres golpeó la parte trasera derecha del vehículo de la víctima mientras conducía por el estacionamiento por cuarta vez.

Ambas partes condujeron en direcciones separadas pero terminaron en la misma intersección de Avenue V Northeast y 2nd Street Northeast, donde estalló otro altercado verbal.

Allí, los oficiales se reunieron con ambas partes y arrestaron a Torres y Santiago.

Tanto Torres como Santiago fueron fichados en la cárcel del condado de Polk. Torres fue acusado de dos cargos de agresión agravada con un arma mortal y travesura criminal de más de $1000. Santiago fue acusado de asalto agravado con un arma mortal.