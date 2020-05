'Hicieron todo lo posible para salvarla:' La familia recuerda a una niña de 10 años que se ahogó en Siesta Beach

[Para vídeo subtítulos en Español oprima el icono en la sección de ajustes]

LAKE WALES, Florida (WFLA) – Mientras una pareja del condado de Polk procesa la pérdida repentina de su hija de 10 años, el apoyo de la comunidad continúa llegando . Cientos han compartido condolencias y donaciones en una página de GoFundMe creada el lunes.

Irys Wright falleció durante el fin de semana festivo. La niña del lago de Gales fue arrastrada por una corriente de resaca en Siesta Beach y se ahogó. Estaba jugando en el agua con otros niños. Wright estaba en un viaje de un día desde el condado de Polk con amigos de la familia.

Varios amigos de la familia y extraños intentaron rescatar al niño de 10 años.

“Sucedió tan rápido y las corrientes, que no fui consciente de ellas hasta que estuve allí”, dijo la amiga de la familia Breia Jasper.

Los padres de Irys le dicen a 8 On Your Side que el niño de 10 años no era un buen nadador. Quieren expresar su gratitud por todos los que intentaron salvar a su hija.

“Lo intentaron e hicieron todo lo posible para salvarla y desafortunadamente era solo su tiempo”, dijo la madre Parys Miller.

Miller agradece que ella y su prometido tengan la oportunidad de despedirse.

“Podemos descansarla y tal vez no hubiera sido posible sin esas personas porque su cuerpo podría haberse perdido en el mar”, dijo Miller.

Miller y Frederick Brinson recuerdan a la niña de 10 años por su sonrisa brillante, gran corazón y energía infinita. Irys era la mayor de cuatro hijos.

“Ella era una gran hermana mayor”, dijo su madre.

Irys también era conocida por sus talentos. A la joven le encantaba cantar y bailar. Ella sobresalía en la escuela en la escuela primaria Spook Hill.

“Ella podía hacer todo, cualquier cosa que se le ocurriera”, dijo Miller.

La estudiante de cuarto grado también hizo conexiones especiales con personas a su alrededor. Su maestra, Amy Rietschel, le dice a 8 On Your Side que ella e Irys tenían un vínculo que no puede explicar.

“En todos mis años de enseñanza, no he tenido algo tan poderoso como esa conexión y solía decirle a la gente oa su madre que es especial”, dijo Rietschel.

Rietschel se mudó recientemente del condado de Polk a Nueva York. Planeaba mantener a Irys en su vida durante mucho tiempo. La maestra dijo que recibió una llamada de la madre de Irys la madrugada del lunes.

“Su madre tuvo que contarme lo que había sucedido y literalmente me rompió el corazón por su familia, por Irys, por todos los involucrados”, dijo Rietschel.

Rietschel creó la página GoFundMe para ayudar a la familia con dinero para un entierro adecuado.

“Era lo menos que podía hacer para asegurarme de que se cuidara al bebé”, dijo Rietschel.

La familia está organizando un monumento conmemorativo en honor del niño de 10 años este viernes en Spook Hill, un lugar que dicen destaca el carácter de Irys.

“Es realmente muy difícil subir esa colina”, dijo el padre de Irys. “Es por eso que quiero hacer hincapié en lo difícil que era ser trabajadora. Corrió colina arriba sin parar. Para mí, eso es poderoso”, dijo Brinson.

La familia llama a la reunión “Corre por Irys”.

A las 6 de la tarde, los asistentes caminarán o subirán la colina en honor del niño de 10 años. La familia le dice a 8 On Your Side que cualquier persona interesada puede unirse.