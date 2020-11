Hermanos buscados en relación con el cuerpo encontrado en el campo de naranjos del condado de Polk arrestados

CONDADO DE POLK, Florida (WFLA) – Dos hermanos adolescentes buscados en relación con el asesinato de un hombre de 21 años cuyo cuerpo fue encontrado en un huerto de naranjos el martes fueron arrestados el sábado por la noche.

Los hermanos, identificados por los agentes como Angel Lobato, de 18 años, y Jojo Lobato, de 19, enfrentan cargos de hurto mayor de un vehículo motorizado, manipulación de pruebas y otros cargos relacionados con el asesinato.

Ángel y jojo lobato

Cortesía de la Oficina del Sheriff del Condado de Polk

“Sabemos que estos chicos saben algo sobre este crimen. Creo que es justo decir que son personas de interés. Saben que los estamos buscando. Se están escondiendo. Quien los esconda también irá a la cárcel ”, dijo Carrie Horstman, oficial de información pública de la Oficina del Sheriff del condado de Polk.

Danne Frazier, de 21 años, fue reportado como desaparecido después de que no regresó a casa del trabajo en las primeras horas de la mañana del 4 de noviembre.

“Algo tenía que estar mal porque no es propio de él”, dijo Leslie Frazier, su madre.

Frazier trabajó el turno de noche en un almacén de Publix en Lakeland.

Danne Frazier, 21 años

Cortesía del Departamento de Policía de Lakeland

“Danne no volvió a casa, así que me puse nervioso porque siempre estaba en casa”, dijo su madre.

Después de salir del trabajo a las 2 am, visitó la gasolinera WaWa en 98 South a las 2:20 am, que es la última vez que fue visto con vida.

El 10 de noviembre, alguien llamó al 911 para reportar un cuerpo encontrado en un campo de naranjos cerca de Helicopter Road en Lake Wales.

“Lo mataron de manera muy violenta”, dijo Horstman. “Quien sea que lo mató, tenemos que encontrar a esa persona y ponerla tras las rejas antes de que lastimen a nadie más”.

La noche del 6 de noviembre, los agentes del condado de Flagler vieron el vehículo de Frazier en County Road 335 en Palm Coast, según la Oficina del Sheriff del condado de Flagler.

Frazier era una persona desaparecida en ese momento.

Cuando los agentes detuvieron el vehículo, el conductor, que se cree que es Jojo Debato, se escapó.

“Quédate ahí, no te muevas”, se oye decir a los agentes a un hombre identificado como Ángel Lobato en el video de la cámara corporal.

Los agentes esposaron a Lobato mientras llamaban a su hermano.

Cortesía de la Oficina del Sheriff del Condado de Flagler

“Sal o te morderán un perro. No estás en problemas ”, gritó un oficial en la noche.

Lobato afirmó no saber el nombre del conductor, que nunca fue encontrado, y dijo que estaban alquilando el auto, según la oficina del alguacil.

Después de consultar con el Departamento de Policía de Lakeland, que estaba investigando el caso de la persona desaparecida, la Oficina del Sheriff del Condado de Flagler determinó que no había causa probable para quedarse con Lobato.

Los agentes lo llevaron a un motel cercano.

“En ese momento, [Lakeland police] nos dijo que realmente no tenían nada sobre la persona que dijimos que era el pasajero en el vehículo. Basándonos en eso y en el hecho de que no teníamos nada localmente, no podíamos retenerlos”, dijo el condado de Flagler. El jefe de la oficina del alguacil, Chris Sepe.

La Oficina del Sheriff del condado de Polk está ahora en posesión del vehículo de Frazier.

Si alguien tiene información sobre el asesinato de Danne Frazier, se le insta a que se comunique con la Oficina del Sheriff del Condado de Polk al 863-298-6200. Cualquier persona que tenga información también puede permanecer en el anonimato comunicándose con Heartland Crime Stoppers al 1-800-226 TIPS (8477).