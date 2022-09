TAMPA, Fla. (WFLA) – Tampa Bay se preparaba para un golpe directo del huracán Ian, como predijeron los expertos, antes de que la tormenta cambiara y azotara el condado de Lee, dejando un camino de destrucción.

Aunque hubo trágicamente dos muertes en el área de Sarasota e informes de daños y cortes de energía en otros lugares, la región, en su mayor parte, se salvó.

“Estoy convencido de que geográficamente somos incapaces de que nos golpee una tormenta. Parece que nunca sucede”, dijo Leonard McCue, residente de San Petersburgo , al Washington Post en 2017 después del huracán Irma.

Desde que el huracán Tarpon Springs azotó la región en 1921, Tampa Bay no había sido golpeada directamente por una gran tormenta.

Ocho personas murieron cuando la tormenta azotó la ciudad costera con vientos de 120 mph. La mayoría de los muertos se ahogaron en la marejada ciclónica. La tormenta causó aproximadamente $ 5 millones en daños en ese momento.

El único otro huracán conocido que afectó directamente a Tampa Bay fue el “Gran Vendaval de 1848”, que tocó tierra en Clearwater, Florida, a fines de septiembre, hace 174 años.

“Soy un escéptico. He vivido aquí 34 años y todavía no he visto un huracán que nos golpee. Creo que estamos en el lugar perfecto”, dijo Chris Williams, residente de Bonita Bay, al Post.

Cuenta la leyenda local que los montículos construidos por la tribu Tocobaga hace cientos de años, protegieron el área de las grandes tormentas durante siglos.

La tribu vivió en pequeños pueblos entre lo que ahora es Safety Harbor y el área de Gandy, desde el 900 hasta el 1500, pero se extinguió a causa de las enfermedades y la violencia de los colonos españoles en el siglo XVII, según el sitio web del condado de Pinellas.

En esos pueblos, la tribu construía montículos hechos de capas de conchas y arena. Los montículos se utilizaron como templos, casas y cementerios. El más antiguo que queda se encuentra cerca de Old Tampa Bay.

Algunos lugareños afirman que la tribu bendijo los montículos para protegerlos de huracanes y otros peligros, pero aún tenemos que confirmar la validez de esas afirmaciones.

La probabilidad de que las tormentas golpeen directamente la costa del Golfo aumenta en septiembre y aún más en octubre, durante la segunda mitad de la temporada de huracanes, cuando el aire más frío se mueve hacia el sur y los vientos en chorro, que soplan alrededor de la Tierra de este a oeste, llévense los sistemas de tormentas con ellos.

“Este flujo del oeste dirige los sistemas de oeste a este. Por lo tanto, las tormentas que emergen del Caribe hacia el Golfo a menudo sentirán este flujo del oeste y se desviarán hacia el este”, explicó el meteorólogo jefe del Storm Team 8, Jeff Berardelli.

Según Berardelli, los huracanes tendrían que hacer el giro perfecto hacia el este para tocar tierra en la Bahía de Tampa, por lo que sería algo difícil tener un impacto directo en la región.