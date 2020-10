Hallan restos humanos en la casa de la familia del asesino en serie en el condado de Hernando

SPRING HILL, Fla. (WFLA) – El martes se hizo un descubrimiento espantoso en el condado de Hernando, que podría cambiar el curso de un caso de asesino en serie de décadas de antigüedad.

Se encontraron restos humanos en el patio de una casa de Spring Hill.

Los vecinos le dicen a 8 on your Side que varios investigadores comenzaron a aparecer al amanecer, trayendo topadoras con ellos para facilitar la seria tarea de excavar en busca de cuerpos.

Resulta que la casa donde se encontraron los restos no es ajena a la policía. Allí se han desenterrado descubrimientos gráficos antes, trayendo consigo la escalofriante historia de lo que los vecinos llaman una casa de los horrores.

Según documentos judiciales y docenas de detectives a lo largo de los años, lo que sucedió en la casa de Spring Hill fue materia de pesadillas con detalles tan horribles y tan malvados que los residentes de toda la vida admiten que solo hablar de la casa en Centerwood Avenue los inquieta.

Esta no es una casa cualquiera en el condado de Hernando.

Esta propiedad tiene una historia oscura y retorcida, que incluye asesinatos, violaciones y uso intensivo de drogas por parte de los ocupantes en el interior, incluido un abusador de menores condenado dos veces, según los vecinos.

La ubicación es la casa de la familia del asesino en serie convicto de Florida, Billy Mansfield, donde llevó a cabo un comportamiento salvaje, donde con frecuencia se practicaba la tortura cuando traía a casa a las mujeres que secuestraba.

El horror indescriptible fue pura maldad, dicen los fiscales, ya que Billy Mansfield cumplió una fantasía enfermiza y retorcida con su padre y su hermano, presentándoles mujeres jóvenes que estaban atadas y amordazadas, pero aún vivas.

Según documentos judiciales, las víctimas aterrorizadas soportaron las circunstancias más espantosas mientras se pasaban entre el padre y sus dos hijos.

Los familiares agredieron y torturaron sexualmente a las víctimas, como sufrieron en los últimos momentos de sus vidas antes de que Billy hiciera lo impensable, una y otra vez.

Asesinó a las mujeres, a menudo descuartizándolas en la casa.

Luego, para satisfacer su creciente y asesina obsesión, Billy enterraba los cuerpos cerca, admitiendo años más tarde en la corte, que los quería cerca. Le agradaban allí.

El descubrimiento el martes de restos humanos fue tan perturbador y escalofriante que los equipos forenses pasaron horas en la casa desde el amanecer hasta el anochecer.

Docenas de investigadores de la Oficina del Sheriff del Condado de Hernando, la oficina del médico forense y expertos forenses de la USF estaban muy ocupados el primer día.

Ahora, la investigación continúa, ya que la propiedad volverá a ser revisada el miércoles en busca de cadáveres.

Es, de hecho, uno de los secretos más oscuros y mortíferos del condado de Hernando, un fragmento de la historia que todavía sorprende a residentes de toda la vida como Christian Green. “Da miedo pensar que suceden cosas así”, dijo Christian.

Los restos humanos ahora tienen a los detectives de Hernando haciendo preguntas y buscando frenéticamente respuestas.

¿Qué sucedió exactamente en la propiedad aislada? ¿Qué sucedió a puerta cerrada en la casa familiar de este asesino convicto, que ahora cumple cuatro cadenas perpetuas en una prisión de California?

¿Hay más cuerpos de víctimas enterrados en las profundidades de la tierra que rodea la casa? Y si es así, ¿quiénes son? ¿Fueron reportados como desaparecidos hace años cuando se llevaron a cabo los crímenes a finales de los 70?

Esas preguntas permanecen mientras la búsqueda continúa, revelando cada vez más sobre las tendencias crueles e inusuales de Billy Mansfield.

El asesino de Hernando asesinó a cuatro mujeres de Florida y a una mujer de California que conoció durante un viaje con su hermano.

Los horribles crímenes de este asesino se relatan en sitios web como Serial Dispatches, que documentan los detalles de los asesinatos, los arrestos posteriores y múltiples cadenas perpetuas. Los fiscales originalmente perseguían la pena de muerte en Florida, y eso es lo que hizo que Billy Mansfield confesara, se declarara culpable y se dirigiera a la cárcel hasta su muerte.

El complejo familiar, rodeado de sospechas y un misterio morboso, todavía tiene a los lugareños en Spring Hill visiblemente nerviosos mientras hablan sobre el descubrimiento del martes.

“Esa familia es peligrosa. Te matarán, como mataron a otros. No puedo decir nada de ellos. Me pueden matar. Están locos”, dijo un hombre que no quiso dar su nombre.

Después de que Billy llevó a cabo su brutal ola de crímenes, matando a varias mujeres entre 1975 y 1980, el caso vuelve a llamar la atención más de 40 años después.

Y la familia Mansfield se sienta de lleno en el medio.

El padre y el hermano permanecen en la casa, ambos con largos antecedentes penales. De hecho, el hermano de Billy, Gary, fue arrestado por cargos de drogas en las primeras horas de la mañana del martes.

Fue entonces cuando el caso se abrió de par en par, dicen las fuentes, y Gary compartió los secretos del pasado con los oficiales. Los testigos dicen que mientras los agentes lo escoltaban fuera de la casa, comenzó a gritar en voz alta, exigiendo inmunidad por los inminentes cargos por drogas. Gary avisó a los detectives con una pista que ahora está lanzando una nueva investigación.

Hay cadáveres por toda la propiedad, gritó.

Lamentablemente, tenía razón.

Se encontraron restos humanos pocas horas después.

