NORTH PORT, Fla. (WFLA) – Una mujer de North Port fue encontrada muerta en su propio tanque séptico el martes, según la policía.

WBBH, afiliada de NBC, informó que la mujer de 74 años estaba tratando de vender su casa y obtuvo una tasación antes de su muerte. El tasador le informó a la mujer que había una grieta en su tanque, según el informe de WBBH.

Días después, fue encontrada sumergida en el tanque.

“Quienquiera que salió ese día dijo que tenía un tanque séptico en mal estado y siento que si era tan malo deberían haberlo sabido y haberlo señalado”, dijo un vecino a WBBH.

Un experto local en servicios sépticos dijo que si se descubrió que el tanque tenía problemas, debería haberse marcado para señalar el área del problema. También dijo que el contenido del tanque probablemente destruyó el concreto desde adentro.

“Le había dicho a su vecina que había sacado una bomba y quien la había bombeado le recomendó reemplazar la tapa o el tanque”, dijo Martin Guffey de Martin Septic Service, Inc. “No estoy seguro de qué tipo de reparación. Sintió que tal vez el tipo no estaba diciendo la verdad, así que no lo creyó”.

Las autoridades aún estaban investigando qué causó la muerte de la mujer.