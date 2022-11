TAMPA, Fla. (WFLA) – La Oficina del Sheriff del Condado de Hillsborough está intensificando su patrullaje de las principales áreas comerciales a medida que comienza la temporada de compras navideñas.

Cada año, miles de personas son víctimas de delitos festivos.

“Eso es realmente aterrador”, dijo Astrid Sherr, residente de Tampa. “Pueden quitarte todo tu dinero y eso no es bueno”.

Sherr es muy cautelosa en esta época del año, para asegurarse de que ella y sus seres queridos estén seguros durante las vacaciones.

“Tengo mucho cuidado cuando uso mi tarjeta de crédito o débito”, dijo. “Veo que no hay nadie cuando pongo mi número PIN”.

Este año, el alguacil del condado de Hillsborough está aumentando las operaciones en centros comerciales como el Westfield Citrus Park Mall.

“Es para que los compradores navideños de todos los días puedan venir a este centro comercial o a cualquier otro centro comercial, puedan salir con sus seres queridos y concentrarse en lo que deben enfocarse, la temporada navideña y la alegría y alegría que viene junto con las donaciones durante la Navidad. temporada”, dijo el alguacil del condado de Hillsborough, Chad Chronister.

La residente de Tampa, Nour Lakhlioui, dijo que le alegra saber que habrá más agentes del alguacil del condado de Hillsborough mientras van de compras.

“Me siento más segura, más segura con mi bebé y mis dos hijos”, dijo.

Aumentarán su presencia y se centrarán en sus puntos de vista, como sus drones y su unidad de aviación.

“Verá nuestro ojo en la cámara del cielo donde podemos obtener una gran ventaja para observar diferentes estacionamientos comerciales o ver a alguien sospechoso y poder comunicarlo con los oficiales en el terreno”, dijo el alguacil Chronister.

Dice que también verá una gran presencia de oficiales en bicicleta.

“Un lugar que queremos mejorar es el uso de bicicletas”, dijo. “Las bicicletas son silenciosas; podemos acercarnos sigilosamente a los malos”.

“Las bicicletas pueden moverse entre los autos, atravesar multitudes y moverse mucho más rápido”, dijo Chronister. “El factor de agilidad está fuera de serie”.

¿Su consejo de despedida para los criminales? Elija otro condado.

“Para esa persona que piensa que se va a aprovechar y arruinar la Navidad para alguien aquí en el condado de Hillsborough, probablemente se encontrará con uno de nosotros”, dijo. “Si no quiere pasar las vacaciones en una de nuestras cárceles, ve a otro lugar”.

Él dice que sus agentes no facilitarán las vacaciones a los delincuentes y que usted tampoco debería hacerlo.

“Si va de compras por la noche, estacione cerca de un área bien iluminada”, aconsejó. “Cuando vayas de compras, no lleves un montón de dinero contigo”.

“Cuando vayas a hacer tus compras, asegúrate de dejarlas en tu auto y no donde la gente pueda verlas”, continuó. “La gente no robará lo que no puede ver”.