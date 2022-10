TAMPA, Fla. (WFLA/Tampa Hoy) – A casi dos semanas del paso del huracán Ian por la Florida, el impacto es indiscutible. Al menos 115 muertos, miles de hogares afectados por las inundaciones y vientos y pérdidas entre los 41 y 70 billones de dólares.

Pero más allá de los números, aún hay muchas familias que aún corren peligro. Así lo afirma Linda Pérez, directora de Boricuas de Corazón. “La peste que hay en el área es seriamente contaminante. Lo mismo está pasando en otros lugares en los cuales hay gente que no ha decidido desalojar y sabemos que prontamente va a haber algún tipo de enfermedad para estas personas que se han quedado aquí”.

Pérez nos cuenta que su organización se preparó para ayudar a Puerto Rico tras el huracán Fiona, pero que rápidamente tuvo que volterar su mirada a poblaciones como Sarasota y Naples, fuertemente golpeadas por Ian. “Cuando nos tocó aquí el huracán Ian nos dolió porque estábamos en Puerto Rico ayudando a nuestra propia gente y se dio la activación para volvernos a traer. A 3 días de haber llegado a Puerto Rico nos activan entonces en Florida”.

En menos de dos semanas, casi dos mil familias han recibido ayuda a través de Boricuas de Corazón. “Han obtenido un kit completo de higiene en el cual vienen todas las cosas principales para obtener higiene. Adicional a eso una bolsa de limpieza, donde va cloro, lysol, donde van todo tipo de detergentes para que combatan el moho y puedan limpiar”.

Pérez dice que no podemos bajar la guardia porque aún queda mucho por hacer. “Estamos aquí hasta que nos digan que la última familia ya no nos necesita. Cuando el teléfono deje de sonar para Florida, seguiremos ayudando a otras familias que siempre están en necesidad”.

Si deseas contactar a Boricuas de Corazón para apoyar las operaciones de ayuda, puedes hacerlo de la sigueinte manera:

Llamando a los teléfonos (813) 502-5021 o (954) 496-1463

Visitando la sede principal ubicada en 1291 Kingsway Road, Brandon, FL 33510 (Monday -Saturday 10:00 am – 7 pm).

Visitando la página web Contact Us — Contact Us — Disaster Relief Team & CERT (boricuasdecorazoninc.com)

Visitando la página de Facebook (20+) Boricuas de Corazón Inc | Facebook