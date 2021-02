Grupo de trabajo de incendios provocados investiga incendio fatal en Tampa

TAMPA, Fla. (WFLA) – Una persona murió luego de un incendio en una estructura en Tampa el martes por la mañana temprano.

El incendio estalló en una estructura en la cuadra 5900 de N. Nebraska Avenue alrededor de las 4 am

Las autoridades dijeron que una persona fue encontrada muerta, pero su causa de muerte no se conoció de inmediato. La identidad de la persona, incluidos su sexo y edad, no ha sido confirmada. No está claro si su muerte está siendo tratada como sospechosa.

Debido a la fatalidad, el incendio está siendo investigado por la Fuerza de Tarea de Incendios Premeditados de Tampa Fire Rescue.

No se dispuso de más información de inmediato.