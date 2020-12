Granjero de Brooksville preocupado por las plantas de fresa por la bajada de temperaturas

BROOKSVILLE, Fla. (WFLA) – Los agricultores de JG Ranch están trabajando durante la noche para asegurarse de que no pierdan sus fresas a causa de las bajas temperaturas que han llegado a Tampa Bay.

El gerente de la granja, Jeff Casey, le dice a 8 On Your Side que controlarán la temperatura durante toda la noche para asegurarse de que no baje demasiado. Si lo hacen, tienen diferentes planes para asegurarse de que las fresas no se congelen.

“Si va a 31 grados, mojas el suelo y el agua se evaporará y la mantendrá por encima del punto de congelación. Si sube a 30 grados, tenemos que usar agua y ponemos alrededor de un cuarto de pulgada de agua por hora para evitar que la flor se congele ”, dijo Casey.

Casey le dice a 8 On Your Side que si las plantas se congelaran ahora, no hay tiempo suficiente para que se recuperen.

“Si me congelo ahora mismo, las plantas tardarán al menos de dos a tres semanas en recuperarse. No parece mucho, pero solo tenemos ocho semanas de selección ”, agregó.

Las fresas son la principal preocupación en este momento. Casey dijo que el clima frío no afectará a los arándanos porque no están en temporada.

