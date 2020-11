Grady Judd habla sobre el homicidio relacionado con las drogas en 7-Eleven

CONDADO POLK, Fla. (WFLA) – La Oficina del Sheriff del condado de Polk está investigando un homicidio relacionado con las drogas en una gasolinera 7-Eleven en Poinciana.

El incidente tuvo lugar poco después de las 3 pm en 398 Marigold Avenue.

Cuando los agentes llegaron a la escena, encontraron a un hombre muerto dentro de un automóvil con aparentes heridas de bala, según la oficina del alguacil.

Los agentes dicen que el hombre es víctima de un negocio de drogas que salió mal.

Se cree que los sospechosos son dos hombres negros que podrían estar conduciendo un Chevy azul oscuro, posiblemente un Malibu.

“En este punto inicial de la investigación, parece que se trataba de una reunión con el propósito de realizar una transacción sobre la marihuana. Estoy cansado de escuchar que la marihuana es un delito no violento de bajo nivel. en esta escena como prueba de que no hay nada de bajo nivel o no violento en esto “, dijo el alguacil Grady Judd.

Si alguien tiene información que pueda ayudar en esta investigación, comuníquese con la Oficina del Sheriff del Condado de Polk al 863-298-6200.

