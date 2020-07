Golpe peatonal, asesinado en la I-75 en Nokomis

TAMPA, Florida (WFLA) - Los médicos dicen que el área de Tampa Bay está viendo un aumento en los ahogamientos este verano.

8 On Your side habló con el Dr. Patrick Mularoni del All Children's Hospital, quien dijo que de marzo a junio habían visto un aumento del 150% en los ahogamientos de niños. Pero, no todos esos ahogamientos son mortales.