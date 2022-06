TAMPA, Fla. (WFLA) – Una exempleada de Dollar General en Tampa dijo que fue despedida por sus videos de TikTok.

Mary Gundel publicó varios videos sobre los desafíos en su trabajo antes de que la empresa la despidiera. Sabía que se estaba arriesgando, pero también esperaba que algo cambiara.

Ahora sus videos son virales, pero eso no es todo lo que ella quiere.

“Ahora se trata de responsabilizar a Dollar General”, dijo Gundel. “Queremos que cambien”.

En marzo, LA gerente de la tienda Dollar General estaba frustrado y no se sentía apreciadA. Ella dijo que no había suficientes horas para otros empleados, dejándola sola durante horas, y cree que las condiciones de trabajo no eran seguras.

Se conectó a TikTok y comenzó a hablar sobre los desafíos. Sus videos ganaron impulso, uno alcanzó el millón de visitas.

“Al principio, era solo para concienciar a nuestros clientes cotidianos de que nuestras tiendas están desordenadas. Sí, nuestros estantes están vacíos, sí, pero no siempre es culpa de los empleados”, dijo Gundel. “Nos dan tantas horas para poder operar nuestras tiendas y solo una persona puede hacer mucho físicamente”.

Gundel dijo que desde que publicó sus videos, otros empleados de Dollar General de todo el país se han comunicado y han compartido experiencias similares.

Gundel cree que tomó la decisión correcta, no solo para ella, sino también para los empleados de Dollar General en todas partes.

“Queremos que sus empleados realmente comiencen a ganar un salario digno y queremos que sus edificios sean seguros para todos los empleados”, dijo Gundel.

La declaración completa de Dollar General está a continuación:

En Dollar General, estamos comprometidos a brindar un entorno en el que los empleados puedan desarrollar sus carreras y en el que se sientan valorados y escuchados. Nos decepcionamos cada vez que un empleado siente que no hemos cumplido con estos objetivos, y usamos esas situaciones como oportunidades adicionales para escuchar y aprender.

Mantener líneas de comunicación abiertas y bidireccionales con nuestros empleados es una prioridad. Brindamos muchas vías para que nuestros equipos hagan oír su voz, incluida nuestra política de puertas abiertas y encuestas de compromiso de rutina. Usamos estos comentarios para ayudarnos a identificar y abordar inquietudes, mejorar nuestro lugar de trabajo y servir mejor a nuestros empleados, clientes y comunidades. Además, revisamos continuamente las necesidades de personal de las tiendas para servir mejor a las comunidades locales.

Si bien no comentamos sobre asuntos específicos de los empleados, no estamos de acuerdo con ninguna afirmación de que el despido de la Sra. Gundel fue inapropiado. Como se discutió con la Sra. Gundel antes de su despido, su conducta violó la política de la Compañía contra la divulgación de información confidencial o de propiedad exclusiva.