Funcionarios de Hillsborough discuten el posible movimiento sobre el uso de cubiertas faciales en el lugar de trabajo

CONDADO DE HILLSBOROUGH, Flo. (WFLA) – Durante la reunión del jueves del Grupo de Políticas de Emergencia del Condado de Hillsborough, se discutió una posible moción sobre el uso de máscaras y el uso de máscaras en un entorno privado o lugar de trabajo.

La comisionada Kimberly Overman planteó la idea de la moción, que se centra en dar a los residentes el derecho a usar una máscara a pesar de los deseos o deseos de su empleador.

Esta moción propuesta no debe confundirse con una moción presentada anteriormente en el grupo, que requeriría que los ciudadanos se cubran la cara en público.

“Votamos en contra del uso obligatorio de máscaras en público”, dijo el comisionado Overman. “Lo que esta solicitud es, es permitir a nuestros ciudadanos, nuestros electores, el derecho a usar una máscara en entornos públicos y privados”.

Overman continuó diciendo que no hay protección actual para un empleado que necesita o quiere usar una máscara o una máscara para poder continuar con su empleo.

“Es una guía. Es una recomendación”, dijo Overman. “Pero estamos tratando desesperadamente de ayudar a las personas a volver al trabajo, lo último que queremos es un montón de personas despedidas porque un empleador ha decidido que no quieren que las personas usen máscaras en el entorno laboral”.

El comisionado aclaró varias veces al grupo y al público que escuchaba que esta moción no requeriría que nadie usara una máscara, pero permitiría a las personas en el Condado de Hillsborough usar una máscara en público o en un entorno privado si así lo eligen.

“Si el empleador dice ‘No quiero que uses una máscara’ (el empleado) diría ‘Quiero usar una máscara'”, la comisionada Sandra Murman volvió a verificar.

“Me interesará ver cómo regresa eso. No estoy diciendo que estoy a favor o en contra en este momento, pero definitivamente creo que el negocio de alguien es su negocio”, dijo Murman. “Tienes razón, no quiero ver disparos de máscaras. Pero creo que da un poco de esa fina línea de lo que podemos decirle a las empresas privadas (qué) pueden hacer y no hacer”.

Esta moción será discutida y votada durante la reunión del 4 de junio de la EPG a la 1:30 p.m.

