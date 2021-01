Funcionarios de Florida investigan después de que mamá dice que se lastimó durante un viaje en la feria del condado de Manatee

CONDADO DE MANATEE, Florida (WFLA) – Los funcionarios estatales dicen que están investigando un incidente que una madre de cuatro hijos dice que la dejó herida durante el fin de semana en la Feria del Condado de Manatee. La Oficina de Paseos e Inspecciones Justas del Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida ha iniciado una investigación.

Marylola Hepp dice que estaba montando el Ring of Fire en la feria del condado de Manatee cuando se deslizó por debajo de la barra de seguridad. El viaje estaba patas arriba cuando Hepp dice que se encontró presionada contra una barrera de plexiglás en el asiento de la primera fila.

Hepp estaba viajando con su sobrino de 10 años.

“Lo único que podía hacer era sujetar a mi sobrino porque literalmente justo a mi lado, seguía dando vueltas y vueltas”, dijo Hepp. “Estábamos gritando y este tipo no nos está prestando atención. Hubo un punto en el que subió y se detuvo por un segundo y yo estaba acostado en el plexiglás pensando, ‘esto es, voy a morir”. ‘”

Cortesía: Justin Morgan

Justin Morgan estaba cerca cuando ocurrió el incidente.

“Todo lo que noté fue que una señora se cayó en la jaula y escuché un grito como si estuviera teniendo un bebé. Era tan fuerte pero tan doloroso y miré hacia arriba y todo lo que ves es su grito ‘detén el viaje, detén el viaje, ‘”, Recordó Morgan.

Morgan habló de inmediato tratando de que el operador frenara durante el viaje. Luego corrió a la oficina principal de la feria para pedir ayuda.

“Soy un ser humano. Si ves algo así, no tienes que ser amigo de esa persona, quieres ayudarla”, dijo Morgan.

La madre de cuatro hijos fue al hospital después del aterrador viaje. Ella dice que los médicos creen que podría haber daño en su nervio ciático.

“Mis hombros, mis brazos, mis costillas, mi cabeza, como si todo estuviera adolorido. Sentí como si hubiera ejercitado todo mi cuerpo”, dijo Hepp.

Ella le dice a 8 On Your Side que se sintió frustrada al saber que el viaje aún está funcionando.

“Salí de su equipo y me dijo que estaba seguro y que si no es seguro, entonces debe apagarlo”, dijo la mujer de Ellenton.

8 On Your Side llamó y envió un correo electrónico a la compañía propietaria del viaje el martes para solicitar comentarios. Belle City Amusements tiene su sede en Deltona, Florida. Hasta las 6 de la tarde del martes, no hemos recibido respuesta.

El gerente de la feria del condado de Manatee, Danny Alfonso, dice que los funcionarios de la feria de 8 On Your Side toman en serio cada incidente y acusación.

“Cada vez que hay un incidente o alguien hace una acusación, hacemos todo lo posible para investigar y llegar al fondo. Si hubiera un problema con ese viaje, no habríamos tenido ningún problema y Belle City habría No tuve ningún problema en cerrar el viaje, pero ese no es el caso en esta situación “, dijo Alfonso.

El gerente de la feria dice que los funcionarios estatales han inspeccionado el paseo dos veces.

“Antes de que se abran y utilicen cualquiera de nuestras atracciones, el estado entra y realiza una inspección”, dijo Alfonso. “En el momento en que se realizó la inspección inicial, no se encontraron deficiencias en el viaje y, nuevamente, hicieron otra inspección hace dos días y no se encontraron deficiencias en el viaje”.

El Jefe de la Oficina de Paseos Justos e Inspección del Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida le dice a 8 On Your Side, “no se observaron deficiencias en la inspección posterior al incidente, pero todavía hay una investigación en curso”.

El estado también dijo que este incidente es el tercer “accidente reportable” de Belle City Amusements en 29 años para todos los juegos. Un incidente se clasifica como un “accidente notificable” cuando alguien es transportado al hospital.