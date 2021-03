Funcionario de la ciudad de Pasco es arrestado con bienes robados luego de un accidente de DUI en el camión de trabajo, dicen los oficiales

CONDADO DE SARASOTA (WFLA) - Era el sábado por la noche cuando varios residentes a lo largo de Beach Road en Siesta Key notaron llamas anaranjadas brillantes disparándose hacia el cielo cerca del acceso a la playa # 7. No está claro qué provocó las llamas, pero a algunos lugareños les preocupa que puedan haber sido multitudes rebeldes durante las vacaciones de primavera.

"Hay muchas fiestas los fines de semana en Beach Access # 7. No lo sé con certeza, pero parece que lo hicieron personas que obviamente no se preocupaban por el medio ambiente y solo querían hacer algo. Supongo que eso fue una especie de vandalismo y no es algo bueno ", dijo Bob Progner, residente desde hace mucho tiempo.