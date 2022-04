LAS VEGAS (KLAS) – Una inquilina en un apartamento de Las Vegas regresó de un viaje a California el domingo y descubrió que su casa estaba cubierta de moho negro y perdió el acceso a todo lo que posee mientras se lleva a cabo una investigación.

LaToya Barnes, de 33 años, su esposo Dante Gilmer, de 31, y tres niños pequeños tuvieron que abandonar su unidad de University Gardens Apartments. Ya no es un lugar seguro, con paredes que alguna vez fueron blancas pero ahora están llenas con manchas negras. “Parece como si le creciera pelo al piso”, dijo Barnes.

Desde entonces, la familia se ha estado quedando con amigos y utilizando alquileres de AirBnB.

Barnes contactó al equipo de la estación de Nexstar 8 News Now el miércoles con fotos de las paredes de su apartamento. Las fotos parecen mostrar moho que se ha extendido por todo el apartamento. Barnes dice que también hay una plaga de cucarachas.

El complejo está justo al norte de Flamingo Road en 3955 S. University Center Dr.

El moho estaba allí antes, pero Barnes dijo que el complejo descartó el problema como moho cuando lo informó. Nunca se cumplió la promesa de “limpiar” el moho. Antes del viaje a California, Barnes dijo que el moho estaba en el techo, en el baño y debajo de la alfombra en la habitación de su hija.

Ella alertó a la gerencia que había una fuga en la ducha antes de irse, pero le dijeron que había otras emergencias antes de ese problema.

Tres semanas después, volvió a una pesadilla. “Esto es lo peor por lo que he pasado en mi vida”, dijo Barnes. Sus hijos ya no tienen hogar.

Ella contó los eventos en el transcurso de tres llamadas telefónicas el jueves mientras lidiaba con la situación, y terminó con un viaje al consultorio del médico donde estaba revisando a sus hijos por problemas respiratorios que regresaron después de regresar al apartamento el domingo. Los problemas habían desaparecido durante el viaje a California.

Ella recuerda haber entrado al apartamento. “La luz de la estufa está encendida, pero está completamente oscuro. Y las paredes están negras con pelos”, dijo Barnes.

“Mi hija estaba asustada porque necesitaba usar el baño”, recuerda Barnes.

Barnes estaba molesto, pensando en todo lo que se arruinó y en cómo pagaría para reemplazar las camas, la ropa… todo lo que poseía.

“Esta situación realmente me hizo tocar fondo”, dijo Barnes. Está trabajando en la creación de una página de GoFundMe para obtener ayuda.

Una portavoz del complejo de apartamentos dijo que habían cambiado las cerraduras del apartamento cuando fueron a revisar la fuga y que tuvieron que llamar a un cerrajero para entrar. Eso es una violación de su contrato de arrendamiento, dijo la portavoz.

Los detalles de cuándo se cambió la cerradura no están claros. El esposo de Barnes, Gilmer, regresó a Las Vegas después de una semana para cambiarse de ropa. Entonces vio el moho; aparentemente tuvo problemas para atravesar la puerta debido al moho en ese momento, pero la familia se quedó en California para atender los problemas allí.

Hoy, Barnes tiene una cita con un abogado.

Ella dice que los abogados han visto las fotos, pero no conocen los detalles de todo lo que sucedió entre ella y el complejo de apartamentos. Dijo que dejó de pagar el alquiler en marzo.

Un gerente de University Gardens confirmó que Barnes era residente, pero no pudo ofrecer más información porque Barnes se comunicó con un abogado. Un representante de Westland Apartments, propietario del complejo, respondió con un comunicado el jueves:

Westland University Gardens toma todas las medidas apropiadas para brindar una comunidad y un entorno seguros para nuestros residentes, técnicos de mantenimiento, personal y proveedores.



La Sra. Barnes nos informó de una fuga en su baño el 22 de marzo de 2022. No nos dio permiso para entrar, sino que insistió en estar en casa durante los trabajos de mantenimiento. Intentamos entrar y comprender la situación, pero el residente no estaba presente. El personal intentó ingresar a la unidad por segunda vez al día siguiente, pero el residente no estaba presente para abrir la puerta. La residente informó a la gerencia que se había ido fuera del estado por una emergencia. Durante todas las conversaciones entre el personal y el residente, no se mencionó moho en la unidad. La residente regresó el 10 de abril e informó que su unidad ahora tenía moho. El personal de la oficina finalmente obtuvo acceso a la unidad e inmediatamente llamó a un proveedor autorizado externo para remediar cualquier problema de moho. La unidad no era habitable y se le ofreció a la residente una copia exacta de su unidad dentro del mismo complejo. El residente rechazó la oferta y se fue. La residente regresó al día siguiente y se enojó y se puso beligerante cuando le dieron la noticia de que no podía ingresar a su unidad debido a posibles peligros. Luego procedió a agredir verbal y físicamente al personal administrativo. La residente no estaba bajo ningún proceso de desalojo ni retuvo el alquiler en marzo. La Sra. Barnes renovó recientemente su contrato de arrendamiento con University Gardens en febrero de 2022. Westland quiere resolver este desafortunado asunto con el residente lo antes posible.

— Dena Lerner, portavoz de Westland Apartments