Fotos: Grandes multitudes, pocas máscaras en las calles de Ybor City antes del Super Bowl

TAMPA, FL – 7 DE FEBRERO: Grandes multitudes se reúnen en el distrito de Ybor City en la víspera del Super Bowl LV el 7 de febrero de 2021 en Tampa, Florida. Además del distanciamiento social, la Ciudad de Tampa y la NFL han alentado al público en general a usar una máscara y desinfectar adecuadamente durante las festividades del fin de semana del Super Bowl. (Foto de Octavio Jones / Getty Images)

TAMPA, FL – 7 DE FEBRERO: Oficiales de policía de Tampa ayudan a un hombre sangrando entre grandes multitudes reunidas en el distrito de Ybor City en la víspera del Super Bowl LV el 7 de febrero de 2021 en Tampa, Florida. Además del distanciamiento social, la Ciudad de Tampa y la NFL han alentado al público en general a usar una máscara y desinfectar adecuadamente durante las festividades del fin de semana del Super Bowl. (Foto de Octavio Jones / Getty Images)

TAMPA, Florida (NEXSTAR) – Como los funcionarios de Florida advirtieron que el Super Bowl tenía el potencial de ser un evento de gran propagación si la gente no practicaba los protocolos adecuados para la pandemia, miles de personas llenaron las calles del vecindario de Ybor City el sábado por la noche.

Las imágenes muestran a algunas personas con máscaras, pero la mayoría de las personas sin cubrirse la cara y a una distancia de seis pies entre sí.

El Dr. Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas de la nación, dice que cuando se trata de las fiestas del Super Bowl durante la pandemia, la gente debería “simplemente permanecer callada y calmarse”. Es justo decir que “no hacer nada” no sucedió el sábado por la noche.

Fauci dijo durante entrevistas televisivas a principios de esta semana que ahora no es el momento de invitar a las personas a ver fiestas debido a la posibilidad de que estén infectadas con el coronavirus y puedan enfermar a otras personas.

Los grandes eventos como el partido del domingo en Tampa, Florida, entre los Kansas City Chiefs y los Tampa Bay Buccaneers siempre son motivo de preocupación por la posibilidad de propagación del virus, dijo Fauci.

“No quieres fiestas con gente con la que no has tenido mucho contacto”, dijo al programa “Today” de NBC. “Simplemente no sabes si están infectados, así que, por más difícil que sea, al menos esta vez, simplemente mantén la calma”.

La NFL ha limitado la asistencia a los juegos a 22,000 personas debido a la pandemia y los mandatos de coronavirus en toda la ciudad.

Associated Press contribuyó a este informe.