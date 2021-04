Florida State Fair comienza el jueves: lo que debe saber antes de ir

TAMPA, Fla. (WFLA) – Después de un retraso de más de dos meses debido a la pandemia, Florida State Fair comenzó el jueves por la mañana en el Recinto Ferial del Estado de Florida en Tampa.

A las 6:30 am del jueves por la mañana, la comisionada de Agricultura Nikki Fried, rodeada de líderes del condado, accionó el interruptor para encender la noria e iluminar los jardines.

La gente salió a montar en las atracciones, comer la comida deliciosa y a menudo frita y ver un entretenimiento único, desde espectáculos de temerarios y leñadores hasta locas carreras de animales. Una lista completa de espectáculos está disponible en el sitio web de la feria.

La feria generalmente ocurre en enero, pero se retrasó hasta abril debido a la pandemia de COVID-19 en curso. Se han realizado varios cambios para proteger a las multitudes del virus. A diferencia de años pasados, las personas deberán usar cubiertas faciales. Habrá estaciones de desinfección de manos en todo el recinto ferial. Se fomenta el distanciamiento social.

Los costos de las entradas varían según la época de la semana. La entrada cuesta entre $11 y $14 para adultos, $6 y $8 para niños de 6 años en adelante. Los niños menores de 5 años entran gratis. Las personas mayores pueden obtener un boleto por $9 de lunes a jueves.

El estacionamiento es gratuito para todos los asistentes a la feria.

La Feria Estatal de Florida tendrá ron del 22 de abril al 2 de mayo. Las puertas abren a las 11 am los días de semana ya las 10 am los fines de semana. Las puertas cierran a las 10 pm todos los días. El midway abre a la 1 pm de lunes a viernes y a las 10:30 am los fines de semana.

Para boletos y otra información, visite floridastatefair.com