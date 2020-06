Florida DEO culpa a la 'preocupación tecnológica' por la interrupción repentina de algunos pagos federales de desempleo

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

TAMPA, Fla. (WFLA) – En un movimiento raro, la agencia de desempleo de Florida admite que cometió un error que les costó a algunos beneficiarios semanas de beneficios federales.

Es un problema que 8 On Your Side ha informado varias veces . Los floridanos sin trabajo que habían estado cobrando beneficios de desempleo de repente vieron que su asistencia federal se detenía a mediados de mayo sin advertencia ni explicación.

Después de presionar a la agencia varias veces, el Departamento de Oportunidades Económicas ahora ofrece una explicación.

Un portavoz nos dice que debido a una “preocupación tecnológica”, las personas que solicitaron que sus reclamaciones no estuvieran actualizadas no se incluyeron en los archivos de pago recientes para los pagos de la Compensación federal por desempleo pandémico.

La declaración continuó diciendo: “Estamos trabajando diligentemente para asegurar que estos reclamantes se recuperen lo más rápido posible. En este momento, los reclamantes no necesitan hacer nada, pero deben continuar solicitando beneficios mientras estén desempleados o parcialmente desempleados. . El departamento prevé resolver el problema rápidamente y poder proporcionar estos pagos a los reclamantes elegibles “.

El DEO publicó previamente un formulario que permite e incluso alienta a los solicitantes a retroceder sus reclamos si los retrasos en el sitio web y otros problemas de retrasos llevaron a una fecha de reclamo que no refleja con precisión su estado de desempleo.

Pero algunos destinatarios, como Barbara Rauch de Gulfport, ven la explicación del estado como una excusa más. Sus pagos federales se suspendieron después del 19 de mayo, pero nunca intentó retrasar su reclamo, dice.

“Es muy extraño que todos nos cortáramos el mismo día, algo no está bien”, dijo Rauch a 8 On Your Side. “Es fácil decir que es una falla de la computadora. ¡Arreglalo!”

La Representante estatal Anna Eskamani (D-Orlando) compiló una lista de más de 8,500 solicitantes cuyos beneficios federales cesaron repentinamente después del 19 de mayo.

Eskamani calificó de “notable” que DEO incluso admitió culpa pero, como Rauch, tiene razones para creer que la explicación de la reclamación no es la historia completa. Su oficina ha tenido noticias de múltiples constituyentes que no intentaron retrasar su reclamo, pero aún así sus beneficios federales se detuvieron repentinamente en mayo.

“Ese es un patrón”, dijo Eskamani. “Los floridanos hacen todo lo que se supone que deben hacer y, sin embargo, todavía no se les entrega dinero”.

Declaración completa de DEO:

“Después de revisar varias identificaciones de los reclamantes, el Departamento ha identificado dos preocupaciones tecnológicas que pueden haber impedido que una persona reciba su pago de Compensación Federal de Pandémica por Desempleo en las últimas semanas.

Las personas que solicitaron que sus reclamaciones fueran anticuadas no se incluyeron en los archivos de pagos recientes para los pagos de la Compensación federal por desempleo pandémico. Estamos trabajando diligentemente para asegurar que estos reclamantes se resuelvan lo más rápido posible. En este momento, los reclamantes no necesitan hacer nada, pero deben continuar solicitando beneficios siempre que estén desempleados o parcialmente desempleados. El departamento anticipa que el problema se resolverá rápidamente y podrá proporcionar estos pagos a los reclamantes elegibles.

Además, el departamento ha identificado que a algunos reclamantes no se les pagó el pago de la compensación federal por desempleo pandémico por la semana de espera. El departamento ha identificado a estas personas y debería hacer que paguen su pago federal de $ 600 dentro de los 5 días hábiles. ”