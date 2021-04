“Flight to Honor” brinda a los veteranos de Tampa Bay la primera oportunidad de visitar Washington desde que comenzó la pandemia

LAKELAND, Fla. (WFLA) – El martes es un gran día para decenas de veteranos que tienen su primera oportunidad desde que la pandemia comenzó a visitar los monumentos erigidos en su honor. El viaje es todo gracias a un programa local llamado Flight to Honor.

Mientras los veteranos se preparaban para ir a Washington, DC el martes por la mañana, se notaba que había entusiasmo y mucho orgullo por Estados Unidos.

Los organizadores del viaje Flight to Honor para 2020 dicen que sintieron que tenían suficiente tiempo para prepararse y para que se implementaran las vacunas para el grupo de veteranos. Los que vienen al viaje están vacunados o ya tenían COVID-19.

El programa Flight to Honor es local en el condado de Polk, similar al programa nacional Honor Flight. Este es el sexto viaje de Flight to Honor y, lamentablemente, debido a la pandemia, no todos en el manifiesto original podrán hacerlo el martes.

“Lo lamentable es que nueve de los que estaban programados para ir el año pasado han fallecido y otro tiene una enfermedad terminal. Es importante que podamos hacer esto y brindarles a estas personas, muchas de las cuales nunca han estado en Washington o nunca tuve la oportunidad de visitar los monumentos conmemorativos, la oportunidad de hacerlo “, dijo Gary Clark de Flight to Honor.

Un total de 86 veteranos, 82 tutores y parte del personal de Flight to Honor abordaron el avión el martes por la mañana temprano. La mayoría del grupo son veteranos de la Guerra de Vietnam y algunos son veteranos de la Guerra de Corea, pero todos son familiares.

“Disfruta de esta camaradería. Siempre es como una familia. Dondequiera que vayamos, siempre que sepas que tienes algunos veteranos, eres solo uno de los miembros de una familia”, dijo el veterano de la guerra de Vietnam Greg Robinson.

“Fue muy decepcionante, así que no pensé que llegaríamos a hacer esto, pero me sorprendió mucho este año. Estamos aquí y lo estamos haciendo ahora”, dijo el veterano de la Armada Harold Breezee.

Los organizadores se sintieron cómodos hoy con los protocolos de seguridad establecidos, ya que los veteranos están vacunados o han tenido el virus y la mayor parte del viaje será al aire libre.