ST. PETERSBURG, Fla. (WFLA) – Se justificó que un oficial de policía de St. Petersburg mató a un sospechoso armado durante un encuentro en septiembre, según el fiscal estatal Bruce Bartlett.

En una carta publicada el 15 de noviembre, Bartlett dijo que la Oficina del Fiscal del Estado concluyó que el oficial Stephen York mató al sospechoso Cody Kiley en un “homicidio justificable”.

El 12 de septiembre, los oficiales recibieron una llamada de una mujer alrededor de las 3:00 am, quien dijo que estaba escondida en el baño con su nieto después de que Kiley la amenazara con un arma. Según la carta, las víctimas y Kiley estaban relacionados.

La abuela dijo que se despertó con Kiley gritando y rompiendo objetos en la habitación de su nieta. La mujer llevó a la niña a su habitación, pero Kiley comenzó a seguirla, gritando y apuntándole con una pistola en la cabeza.

Los oficiales llegaron al lugar alrededor de las 3:11 a.m. y encontraron a Kiley en el lado oeste de la casa, entre la casa y la cerca. La policía dijo que sostenía un arma cuando lo encontraron.

Los oficiales que respondieron le dijeron al sospechoso que bajara el arma y mostrara sus manos, pero él se negó a seguir sus órdenes, dijo la oficina del fiscal estatal.

Fue en ese momento que York se acercó con su K9, Loki, y le ordenó al sospechoso que soltara su arma.

“Al no tener respuesta, el oficial York lanzó su K-9 Loki que atacó el tobillo de Kiley sin ningún efecto aparente para Kiley”, dijo Bartlett. “Loki luego saltó al área del pecho de Kiley. Kiley, todavía sosteniendo el arma, se volvió hacia el oficial York, momento en el que el oficial York, creyendo que Cody Kiley iba a dispararle a él o a los otros oficiales, disparó su arma contra Kiley, golpeándolo cinco veces. que resultó en su muerte”.

Otro oficial trató de darle resucitación cardiopulmonar a Kiley después de que le dispararon. Según el fiscal estatal, el oficial notó que el arma tenía puesto el seguro y solo tenía una bala real en la recámara.

Una autopsia realizada al sospechoso encontró que Kiley estaba intoxicado en ese momento.

“Los informes de toxicología preparados junto con la autopsia revelaron que Kiley había

un nivel de alcohol de .196 en el vítreo (.305 en la sangre del pecho)”, decía la carta. “Además, tenía un alto contenido de THC de 30 ng/ml”.

Bartlett dijo que la víctima adulta dijo que Kiley se había estado comportando de manera extraña en los días previos al tiroteo, tomando su arma de su mesita de noche, haciendo declaraciones suicidas y quejándose de vivir con dolor por las lesiones que sufrió en un accidente automovilístico.

También indicó que el sábado 10 de septiembre de 2022, Cody Kiley comenzó a actuar raro y

hizo varias declaraciones extrañas en el sentido de que ‘la tierra no es redonda’ y que [she] ‘ya no era humana porque había recibido la vacuna Covid'”, decía la carta de Bartlett. ” [The victim] también indicó que en la noche del incidente, Cody Kiley disparó un tiro en la pared de su dormitorio”.

El fiscal estatal dijo que un examen del teléfono de Kiley mostró mensajes de chat del 10 de septiembre donde el sospechoso dijo que recayó después de dos años de sobriedad y que estaba “al borde del suicidio”. Sus mensajes también contenían referencias a “voces negativas en su cabeza”.

Al examinar la evidencia, la Oficina del Fiscal del Estado determinó que York tenía razones para creer que Kiley era una amenaza para él y otros oficiales cuando se volvió hacia ellos con el arma.