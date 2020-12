Familia y comunidad sufren la muerte de un enfermero práctico local que perdió la batalla contra el COVID-19

CONDADO HILLSBOROUGH, Fla. (WFLA) – La familia de un enfermero práctico local que estaba tratando de proteger a otros del COVID-19, está de luto luego de que perdiera su vida a causa del coronavirus.

Durante cuatro años, Steve Neher fue enfermero especializado en NaphCare. Trató a pacientes en la cárcel de Falkenburg Road con la Oficina del Sheriff del condado de Hillsborough.

Como enfermero práctico, Steve trabajó en una variedad de roles brindando atención al paciente.

El administrador de servicios de salud de NaphCare, Inc. Jeff McIntyre le dijo a 8 On Your Side en un correo electrónico:

“Steve era un héroe apasionado de primera línea que echaremos mucho de menos. Aportó entusiasmo y un increíble sentido del humor a todo lo que hizo, ya sea cuidando a un paciente o asesorando a un colega, Steve puso una sonrisa en la cara de todos y los hizo sentir importantes. La familia NaphCare está de luto con la familia de Steve por la pérdida de nuestro colega y amigo. Y agradecemos a todos nuestros héroes de primera línea por su valentía y dedicación todos los días “.

Una portavoz de la Oficina del Sheriff del condado de Hillsborough confirmó con 8 On Your Side que Neher era un empleado contratado a través de su proveedor médico, NaphCare.

Christian Riddell fue socio de Steven Neher durante 10 años. Hicieron todo juntos, incluida la propiedad de Tipsy Candle Company durante los últimos seis años.

‘Le encantaba compartir lo que hicimos con la comunidad’, dijo Riddell. ‘Steven era más grande que la vida’.

Neher dio positivo por COVID-19 hace poco más de un mes. Su salud ha empeorado recientemente. Después de semanas en el hospital, Neher perdió su batalla contra el virus el martes por la mañana.

‘Salvó tantas vidas y pensé que su vida se salvaría’, dijo Riddell. ‘No había ninguna razón por la que debería haber fallecido, este virus es terrible’.

Riddell dijo que aunque Neher hizo todo lo posible para no contraer COVID-19, como usar siempre su máscara, cree que su pareja pudo haber contraído el virus mientras cuidaba a otros en la cárcel.

‘No se canse demasiado para usar su máscara’, dijo Riddell. ‘Estás salvando la vida de alguien o la tuya propia, y aunque no pensé que alguien sano pudiera conseguirlo, lo hizo’.

Riddell dijo que Neher fue el primero en responder durante muchos años. También fue presidente de la Asociación de enfermeros de transporte aéreo y terrestre.

‘Las contribuciones que hizo impactaron a mucha gente, los pacientes que cuidaba localmente se ven afectados porque ya no estará en la comunidad’, dijo el presidente de ASTNA, Josh Wall.

La tía de Neher comenzó un GoFundMe mientras él estaba en el hospital. Puedes donar aquí.