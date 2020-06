Familia quiere cambios de política luego de que un oficial de Sarasota se arrodilló en el cuello de un hombre durante su arresto

SARASOTA, Florida (WFLA) – La policía de Sarasota está en medio de una investigación interna que involucra a un oficial arrodillado en el cuello de un hombre negro durante un arresto. El incidente ocurrió el 18 de mayo, pero el departamento de policía acaba de enterarse del video esta semana.

El subjefe de policía Patrick Robinson dice que el departamento está trabajando para llevar a cabo la investigación de manera rápida.

“Estamos haciendo todo lo posible para apropiarse de los recursos para garantizar que esta sea una investigación transparente y muy rápida para que podamos obtener las respuestas que nuestra comunidad nos exige en relación con este evento”, dijo el subjefe Robinson. “Utilizar la rodilla en el cuello de alguien no es algo que entrenemos, no es algo que autorizamos y no es algo que respaldemos”.

En el video, puede ver a tres oficiales involucrados en el arresto relacionado con el hogar. El hombre también fue acusado de resistir sin violencia.

Los padres del hombre en el terreno en el video sienten que todos los presentes deberían ser responsables por el uso de la fuerza por parte del oficial porque no intervinieron para evitar que sucediera.

“Tres oficiales estaban involucrados, no solo el que tenía las manos y el cuerpo sobre mi hijo. Los que estaban cerca y le permitieron hacerlo y no asumir la responsabilidad. No necesitamos sentar a un oficial, necesitamos disciplina a los tres oficiales “, dijo la madre del hombre, Terria Carroll.

La policía de Sarasota dice que los otros dos oficiales no fueron puestos de permiso, pero están sujetos a una investigación formal. Ambos están actualmente en servicio de oficina en el departamento de policía.

“Si se encuentra algo durante el curso de esta investigación que justifique que se los coloque en licencia administrativa, están sujetos al resultado de la investigación”, dijo el subjefe Robinson.

La familia del hombre quiere ver al Departamento de Policía de Sarasota echar un vistazo a sus políticas. Carroll quiere que los oficiales denuncien y tomen una posición si ven que se produce una fuerza excesiva en cualquier circunstancia.

“Al final del día, si estás allí para hacer un trabajo, proteger y servir, no hay forma de que tu compañero oficial lo haga en ese grado y simplemente te quedas y permites que no se diga nada”. explicó Carroll. “Llama a quien sea tu superior porque tu compañero oficial no está actuando en consecuencia”, continuó.

“Obviamente, fue un error que cometió el oficial y hemos puesto todos nuestros recursos de investigación y nuestro equipo detrás para garantizar que esos errores y esas acciones sean responsables tanto a nivel individual como organizacional”, dijo el subjefe Robinson.

El nombre del oficial no está siendo revelado por la policía debido a preocupaciones de seguridad. 8 On Your Side ha realizado una solicitud de registros públicos para el archivo de personal del oficial no identificado y las quejas anteriores. No hemos recibido la información hasta el miércoles por la noche.

