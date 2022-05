WESLEY CHAPEL, Fla. (WFLA) – La Fundación Tunnel to Towers pagó la hipoteca de una familia “Gold Star” de Wesley Chapel en honor al Día de los Caídos o Memorial Day.

Se pagó la hipoteca de la casa de Wesley Chapel del sargento de primera clase del ejército Benjamin Bitner.

SFC Bitner fue asesinado por un IED el 23 de abril de 2011 en Afganistán durante su décimo despliegue.

Dejó atrás a su esposa, April, y dos hijos, Rogue y Gunnar.

SFC Bitner fue bombero voluntario y se alistó en el Ejército en 1991. Se graduó del Curso de Calificación de Fuerzas Especiales como Sargento Ingeniero en 2000.

El proyecto Tunnel to Towers Gold Star Family Home honra el legado de aquellos que han hecho el máximo sacrificio pagando la hipoteca o proporcionando a los cónyuges sobrevivientes e hijos pequeños viviendas libres de hipoteca.

La fundación se ha fijado el objetivo de llegar a 1,000 viviendas libres de hipoteca entregadas en todo el país a militares y socorristas para finales de año.

Eso incluye la primera casa en Tunnel to Towers “Let Us Do Good Village” en Land O’ Lakes. La aldea será la primera comunidad de su tipo de viviendas libres de hipotecas para las familias de primeros auxilios de la nación, las familias Gold Star y los veteranos y socorristas con lesiones catastróficas. La fundación dijo que las primeras casas en la comunidad están en camino de completarse para fin de año.