Familia encuentra pitón de 16 pies y 300 libras en el condado de Hardee

CONDADO DE HARDEE, Fla. (WFLA) – Era la serpiente más grande que jamás habían visto.

“Yo estaba como, Dios mío, es una serpiente enorme”, dijo Aaron Brown.

Brown estaba conduciendo a través de la propiedad de su familia en Zolfo Springs el domingo cuando vio algo que le llamó la atención.

“Traté de entrenar a mi mamá para que bajara y la agarrara y ella no estaba dispuesta a eso”, dijo riendo.

Entonces, en cambio, llamó a su primo, William “Bobby” Wilkinson.

“Esa es la serpiente más grande que he visto en mi vida”, le dijo su hijastro cuando vieron a la serpiente en una tubería.

Wilkinson disparó a la pitón y la mató.

“Empezamos a sacarlo de la alcantarilla y se hacía cada vez más grande y yo estaba como, Dios mío, mira esto. Esta es una serpiente enorme”, dijo Wilkinson.

Era una pitón birmana.

La familia lo midió.

Cortesía de Aaron Brown

Medía 16 pies y cuatro pulgadas de largo y pesaba 300 libras.

Cortesía de Aaron Brown

“Dije que nunca había visto uno tan grande y nunca pensé en mi vida que tendría la oportunidad de meterme con algo tan grande. Esta era una de las cosas de mi lista de deseos”, dijo Wilkinson.

Su inspiración es Dusty Crum, del programa Guardians of the Glades.

“Desde que está el guardián de los claros, siempre le digo a mi esposa que me encantaría ir allí y atrapar una serpiente. Solo una vez ve a atrapar una serpiente. He aquí, uno que era astronómicamente enorme cayó en mi regazo porque mi primo lo vio en una zanja ”, dijo Wilkinson.

Crum vino esta semana para ver la pitón.

La Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida también recibió un informe de una pitón birmana de 9 pies encontrada en el área de Rotonda / Englewood del condado de Charlotte.

La especie no es nativa de Florida y no puede ser propiedad legal para posesión personal.

Las pitones se reproducen en áreas naturales en el sur de Florida, dicen los funcionarios de FWC.

“Debido a la distancia de la población reproductora establecida conocida de pitones en el sur de Florida, es probable que este animal sea liberado o escapado del cautiverio”, dijo un portavoz de FWC en un comunicado.

Brown dijo que se ha encontrado con algunas cosas salvajes en la Florida rural.

¿Dónde se ubica esto?

“Está entre los 10 primeros”, dijo.

“Si está en el top 10, no quiero saber qué más has encontrado”, respondió Staci DaSilva de 8 On Your Side.