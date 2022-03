RUSKIN, Fla. (WFLA) – Ayer, durante el Día Nacional del Cachorro, una familia esperaba que el suyo fuera devuelto pronto.

Penny, la Shih Tzu, ha estado desaparecida durante cuatro días desde que su dueña dijo que un hombre que pasaba por su casa la recogió y la metió en su automóvil.

“La amamos y la extrañamos mucho”, dijo Crystal Villarreal a 8 On Your Side.

Villarreal trajo a casa a Penny hace apenas unos meses.

“Pensamos en todo tipo de perros, pero realmente quería un perro pequeño y peludo”, dijo, “algo que pueda controlar porque soy muy, muy pequeña, así que los perros grandes no son para mí”.

Ella dijo que la perrita perdida se ha unido a sus hijos pequeños.

Foto de la WFLA

“Honestamente, la casa se siente vacía porque ella siempre está saltando sobre nosotros”, dijo Villarreal. “Ella está muy feliz”.

Villarreal dijo que Penny se salió por la puerta corrediza trasera abierta el sábado por la noche.

“Y probablemente no me di cuenta hasta más cerca de las 8 en punto”, dijo. “Pensé que se estaba escondiendo debajo de la cama porque eso es lo que suele hacer”.

Pero luego revisó el video de la cámara de vigilancia de su garaje.

“Hemos visto que alguien se detuvo y estaba esperando para ver si iría a algún lado como si el cachorro estuviera frente a su auto y vería si irían a algún lado”, dijo Villarreal. “Supongo que él la recogió solo para estar seguro”.

Villarreal dijo que ha compartido la foto de Penny en grupos locales de Facebook y ha publicado un volante de perro perdido en su vecindario, una tienda de mascotas cercana y oficinas veterinarias.

Ella dijo que contactó a 8 On Your Side porque “es posible que él no tenga redes sociales o no vea estos volantes, así que tal vez vea las noticias”.

Villarreal agregó que no siente mala voluntad por el hombre que recogió a su cachorro.

“Gracias por cuidarla y recogerla”, dijo, “pero si pudiera, por favor, devuélvala, mis hijos y yo la extrañamos tanto que nuestra casa está devastada”.