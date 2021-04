Familia, amigos en honor a K'Mia Simmons, madre muerta mientras sostenía a su bebé en el regazo

PINELLAS Co., Florida (WFLA) – La policía de San Petersburgo arrestó a un sospechoso de la muerte de una madre que fue asesinada frente a sus dos hijos la semana pasada.

La policía dijo que K’Mia Simmons, de 21 años, fue asesinada a tiros en un automóvil mientras sostenía a su hija de 1 año en su regazo y la protegía de los disparos.

Tyron Jackasal, de 20 años, enfrenta cargos de robo y asesinato en primer grado en relación con la muerte de Simmons, anunció la policía el miércoles.

La policía le dijo a 8 On Your Side que ya estaba en la cárcel por un cargo de robo.

Según la policía, el tiroteo, que ocurrió el 30 de marzo en la cuadra 1800 de la calle 22 Sur, se debió al robo. La policía dijo que Jackasal le había robado una cadena de oro a la víctima y planeaba apuntar a sus amigos.

Está acusado de disparar y matar a Simmons cuando ella estaba sentada en el auto con sus dos hijos.

La policía cree que tenía la intención de apuntar a Parise Lovett, el conductor del Volvo en el que estaba Simmons.

La policía también arrestó a Lovett por no comparecer.

Los seres queridos de Simmons se sintieron aliviados al escuchar la noticia del arresto, pero ahora comienza el largo camino hacia la justicia.

“Están encerrados, pero eso no trae a mi hermana de regreso”, dijo la hermana de Simmons, Lashawn Laster. “Si encerrarlos la traería de vuelta, entonces este sería el mejor día del mundo”.

Su madre, Linda Simmons, todavía no puede creer que su hija se haya ido.

“Que le pase algo a una chica tan hermosa como ella es simplemente desgarrador”, dijo Linda Simmons. “Vivo momento, segundo a segundo, momento a momento. Lo mío ahora son mis nietos. Y si no fuera por mis nietos ”.

Ahora, los miembros de la familia de K’Mia están rezando por justicia.

“¿Todos sabemos que es un cobarde por una joya?” Laster dijo el miércoles por la tarde. “¿De verdad ibas a quitarle la vida a este hombre por un collar, algo que pueda ser reemplazado? No puedes reemplazar una vida.

Simmons es un poco más directo. Ella dice que no descansará hasta que el asesino de su hija conozca a su creador.

“Quiero poder mirarlo a los ojos mientras sufre. Ya que ellos, como sea que lo ejecuten, pido la ejecución ”, dijo Linda Simmons. “¿Quieren saber qué me haría feliz? Eso me haría feliz. Ok, eso es lo único que me haría feliz. Necesito su vida “.