La propietaria llama a esto un malentendido y dice que está tratando de tomar medidas enérgicas contra los perros de "apoyo", no los perros de "servicio".

HUDSON, Fla. (WFLA) – Mike Keech dice que se sintió humillado cuando un mesero le pidió que abandonara un restaurante porque su perro, un perro de servicio, no estaba permitido.

Keech, que es ciego, dice que le mostró al servidor de Overtime Sport Bar & Grill una tarjeta de certificación que explica la ley ADA, pero aun así le pidieron que se fuera.

“El cantinero vino de la barra y dijo: ‘Lo siento, no puedo servirle’, incluso antes de que intentáramos ordenar”, recordó Keech. “Y yo dije: ‘Eso no está bien’. Este perro está protegido por la Ley de Estadounidenses con Discapacidades”.

Keech, que estaba allí con su hijastro y su perro, Nicco, recurrió a Better Call Behnken en busca de respuestas.

“No tengo que tomar esto”, dijo Keech. “Solo quería una hamburguesa con champiñones y un par de Budweiser, eso es todo”.

Cindy Smith, la propietaria del sports bar and grill, dijo que no estaba allí ese día, pero su servidor la llamó. Ella asume la responsabilidad de tomar la decisión de pedirle al grupo que se fuera, pero dice que no se dio cuenta de que Keech estaba ciego.

Smith dice que está tomando medidas enérgicas contra los animales de apoyo, no los animales de servicio.

“La semana pasada, alguien entró diciendo que tenía un perro de servicio y casi muerde a un cliente”, dijo Smith. “Tenemos perros tratando de sentarse en sus regazos, sentados en taburetes, tratando de comer de sus platos, y es un poco difícil reconocer lo que es legítimo y lo que no”.

Smith se disculpó y dijo que Keech y Nicco son bienvenidos y que ella le dará a Keech una hamburguesa y una cerveza por cuenta de la casa. Mientras tanto, dijo que está capacitando al personal para diferenciar entre un perro de servicio y un perro de apoyo.

Keech dijo que acepta la disculpa, pero no cree que alguien confunda a su perro con un animal de apoyo.

“Estoy caminando con mi bastón blanco, que es estándar para los ciegos, y tengo el perro, que tiene el arnés con ‘Por favor, no me acaricien, estoy trabajando'”, dijo Keech. “Llevo gafas de sol y un sombrero en el edificio. ¿Qué te parece?”