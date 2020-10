EXCLUSIVO: Gasparilla Distance Classic aún espera ser en persona en 2021

TAMPA, Fla. (WFLA) – El Publix Gasparilla Distance Classic todavía está programado para ser un evento en persona. Ya se han establecido muchas pautas , precauciones y procedimientos que pueden permitir que se lleve a cabo esta carrera conocida a nivel nacional. Si lo hace, será una de las primeras carreras de ruta importantes en el país desde la pandemia de COVID-19.

Las carreras están programadas para el 20 de febrero y el 21 de febrero de 2021.

El primer cambio de este año será menos participantes. Cada carrera tendrá un límite de 5,000. Eso incluye los 15K y 5K el sábado y la media maratón y 8K el domingo. Se pueden registrar 500 adicionales para el 5K Walk y otros 500 para Stroller Roll. Eso es un total de 21.000 corredores y caminantes. Casi 32.000 personas participan en un año normal.

La directora ejecutiva de la carrera, Susan Harmeling, y su equipo han trabajado con el Departamento de Policía de Tampa, la ciudad de Tampa y el Hospital General de Tampa en el plan de mitigación, y se sigue modificando según sea necesario.

La primera diferencia que los corredores notarán el día de la carrera es que solo los participantes registrados podrán acercarse a la línea de salida. A los corredores se les tomará la temperatura antes de entrar en la zona de salida. La temperatura debe registrar 100,4 o menos. Una vez dentro, habrá múltiples áreas de preparación para mantener a las personas separadas.

La línea de salida también se verá muy diferente. En lugar de que todos se apiñen en el frente, habrá cuatro filas de una sola fila con 6 pies o más entre las líneas. Cada fila de cuatro corredores comenzará con unos segundos de diferencia. Ocho filas cruzarán la línea de salida cada minuto para un total de 32 corredores. Para tener cierta perspectiva, el año pasado 1.200 personas cruzaron la línea de salida cada minuto.

A medida que las filas de corredores comienzan su caminata por Bayshore Boulevard, los organizadores de la carrera guiarán a más corredores hacia las rampas de salida desde las áreas de preparación. Esto llevará más tiempo, por lo que las carreras comenzarán antes. Los primeros (y más rápidos) corredores de la media maratón de 15K y del domingo del sábado comienzan a las 5:30 am. A todos los corredores se les asignará una hora para llegar y una hora para comenzar la carrera. Los últimos corredores de estas carreras comenzarán a las 7:45 am

La carrera de 5 km del sábado comienza a las 9:30 am con el Stroller Roll y la caminata a partir del mediodía. El 8K del domingo también comenzará a las 9:30 am Nuevamente, cada participante tendrá una hora específica para llegar y comenzar.

Algunas otras cosas a tener en cuenta, las cubiertas faciales son obligatorias antes de la carrera, pero se pueden quitar durante la carrera.

También se recomienda a los corredores que lleven su propia agua, si es posible. Habrá paradas de agua en el camino y los organizadores de la carrera tienen un plan para asegurarse de que todos los voluntarios y corredores permanezcan separados. Los voluntarios llenarán vasos de agua y los colocarán sobre una mesa a lo largo de la ruta de la carrera. Mientras los corredores toman esos vasos, los voluntarios estarán a 8 pies del campo llenando otra mesa con vasos de agua. Cuando la primera mesa está vacía, los voluntarios cambian las mesas, desinfectan la primera mesa y comienzan a llenarla con vasos de agua.

Finalmente, la zona de meta también será diferente a la de años anteriores. No se permitirán espectadores en el área segura alrededor de la línea de meta. Los corredores cruzarán la línea y serán canalizados en dos líneas que regresan al puente de Platt Street. En estas líneas, pueden agarrar una botella de agua y una bolsa para después de la carrera. La medalla de la carrera estará en esta bolsa junto con otros obsequios posteriores a la carrera. No habrá fiesta posterior a la carrera.

Como ocurre con cualquier evento, estas pautas pueden cambiar. Si los casos aumentan en febrero, es posible que la carrera tenga que ser virtual, así que asegúrese de estar atento a cualquier correo electrónico o correspondencia de los oficiales de la carrera. Incluso si es una carrera virtual, la 8 On Your Side Health and Fitness Expo continuará en el Centro de Convenciones de Tampa el viernes 19 de febrero y el sábado 20 de febrero. Habrá horarios ampliados para adaptarse al distanciamiento social. El evento del viernes será de 9 am a 9 pm El sábado estará abierto de 6 am a 5 pm. Se requerirán controles de temperatura y preguntas de detección de COVID para ingresar.