TAMPA, Fla. (WFLA/Tampa Hoy) — Después de 4 meses de haber sido contactados por un padre cubano de Tampa que tenía más de tres años intentando sin éxito traer a su hijo desde la isla, ahora está a un paso de hacer su sueño realidad.

Durante años una video llamada fue la forma para que Yusel Quesada y su hijo Brayan se mantuvieran en contacto.

Pese a los múltiples intentos para traer a su hijo a Tampa, Yusel nos contactó desesperado, temiendo que al no obtener respuesta de las autoridades migratorias, su hijo estaría condenado a prestar servicio militar en Cuba.

“Si él cumple los 18 años lo van a llamar obligatoriamente y es un servicio que él va a prestar para un sistema político con el que nosotros no estamos de acuerdo”. Afirmó Yusel.

Dos meses después de que nuestro equipo publicara la historia y contactara a varios abogados de inmigración y autoridades legislativas, el caso comenzó a moverse. “Brayan estuvo súper emocionado, hasta se le salieron las lagrimitas”.

Pero la mejor noticia llegó este lunes. “Estamos aquí a un pasito de la entrevista, ya a las puertas de entrar a los Estados Unidos, con mucha fe y mucha alegría de llegar allá a la casa, a nuestro hogar”.

¿La razón? Yusel y Brayan se encuentran en Guyana, a menos de 12 horas de la entrevista migratoria para asignarle la visa al joven cubano. Brayan nos dijo en una conversación telefónica cómo se sentía. “Emocionado, estoy emocionadísimo… Y bueno, no sé… (Yusel) ¡Ansioso por llegar!”.

Yusel, aliviado por saber que su hijo llegará a los Estados Unidos antes de cumplir los 18 años, aún no puede creer el giro de esta historia. “Yo no me esperaba que en tan poco tiempo, después que empezamos a mover las cosas con el caso, iba a haber un cambio tan radical”.

Antes de despedirse, Yusel compartió unas palabras con nuestro equipo. “Gracias, muchas gracias y que sigan trabajando como van que la ayuda a cada familia es elemental”.

En los póximos días el equipo de Noticias Tampa Hoy estará en exclusiva junto a la familia de Brayan para celebrar su arribo a la ciudad de Tampa, para finalmente unirse a sus seres queridos y comenzar su nueva vida en los Estados Unidos.