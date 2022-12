TAMPA, Fla. (WFLA/Tampa Hoy) – A dos meses de haber contactado al equipo de Noticias Tampa Hoy, otro padre cubano de la Bahía de Tampa finalmente puede soñar con traer a su hija.

Hace dos meses Francis Rodríguez nos recibió en su casa, con lágrimas en sus ojos, desesperado porque no conseguía respuesta de las autoridades para traer a su hija Alejandra a Tampa, quien con solo 16 años y desde Cuba, se había quedado prácticamente sola al perder a su madre por el cáncer y a su abuela apenas 8 meses después. “A ella le tocó esa historia de la vida, que eso no está escrito. Solo le quedo yo y el hermano que vive en tampa conmigo”. Afirmó, Francis.

Conmovidos por el dolor de este padre y ante la falta de respuesta de las autoridades migratorias, contamos su historia, esperando un milagro ¡Y ese milagro ocurrió!

“Llegó el día. Gracias a dios el 12 de enero del 2023 mi hija tiene una entrevista. Gracias a ustedes, gracias a su equipo y todo el que tuvo que ver con eso”.

Desde Cuba, Alejandra nos dijo que no sale de su asombro porque después de casi dos años de espera, y con miles de personas en su misma situación, está a un paso de hacer su sueño realidad. “…Cuando me dijo no me lo creía. Incluso me emocioné y todo porque no pensé que fuera tan pronto así. Ya por fin, y gracias a ustedes también, porque tengo mucho que agradecerte a ti, ya por fin voy a estar con mi familia”.

Ahora Francis afirma que la esperanza tiene el protagonismo en su hogar. “Es un conteo regresivo de poder volver a abrazar a mi hija, de darle una vida digna, de colmarla de ese cariño que ella está necesitada”.

Ya alistando sus maletas para ir por su hija, francis tiene algo claro. “Yo tengo mucha pero mucha fe de que el mismo día yo salga con mi visa en la mano. Acto y seguido yo voy para el aeropuerto y en el vuelo que tenga capacidad ella viene conmigo para estados unidos”.

Un logro más para otra familia cubana de la Bahía de Tampa. “Usted me ha demostrado que nosotros los cubanos no estamos solos. Yo sé que no estamos solos y que siempre hay gente que, gracias a usted y a su equipo, siempre nos están ayudando”.

Nuestro equipo de Noticias Tampa Hoy continuará acompañando a esta familia cubana en su camino a la reunificación y a la esperada llegada de la niña Alejandra a la Bahía de Tampa.