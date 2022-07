CONDADO DE SARASOTA (WFLA) — Ocho exalumnos figuran como demandantes en una demanda presentada recientemente contra Ringling College of Art and Design en Sarasota.

La demanda de 57 páginas alega que la universidad “incumplió su deber de proteger a su población estudiantil al no proporcionar un ambiente seguro en el campus”.

El equipo de 8 on Your Side habló con una demandante, Megan Ruiz, quien se graduó de Ringling College en 2019. Durante su tiempo en la escuela, pasó tres años trabajando en el departamento de vida estudiantil, donde afirma que su jefe la intimidó, menospreció y acosó.

Ella dijo que después de graduarse presentó una queja formal ante el departamento de recursos humanos de la escuela.

Ella dijo que después de que su queja no fue abordada con la escuela, hizo públicas sus preocupaciones. Dijo que fue en ese momento que se dio cuenta de que no estaba sola.

“Cuando hice mi publicación en junio de 2020, me contactaron miembros actuales de la facultad, exmiembros de la facultad, exmiembros del personal, exalumnos, estudiantes actuales”, dijo. “Todas las personas que tenían inquietudes sobre la universidad se comunicaron conmigo. Me di cuenta de que lo que había pasado no era un incidente aislado y que había muchas otras personas que habían experimentado algo similar o mucho peor”.

La demanda alega que Ringling College “no protegió a los demandantes del mal manejo de los informes de agresión sexual, acoso sexual, amenazas de violencia y acoso entre estudiantes”. También alega que la escuela se ha “participado en un patrón y una práctica de silenciar a los estudiantes y encubrir los informes de mala conducta de estudiante contra estudiante” desde 2008.

La demanda dice que los demandantes en el caso quieren responsabilizar a la universidad y alentar a Ringling a crear un entorno más seguro y protector para los estudiantes en el futuro.

Ruiz cree que la escuela podría haber hecho más para proteger a sus estudiantes.

“Nadie se merece esto”, dijo. “Quiero un cambio en ese campus ahora mismo. Nada de esto está bien, nada de eso debería haberles pasado a los estudiantes y no hay razón para que les haya pasado”.

Los funcionarios de Ringling College rechazaron la solicitud de News Channel 8 para una entrevista en cámara el jueves y enviaron el siguiente comunicado:

“La seguridad de nuestros estudiantes y de toda la comunidad de Ringling College es y siempre ha sido una prioridad. Sin embargo, como práctica, el colegio no comenta sobre asuntos legales pendientes”.

La primera cita en la corte en el caso está programada para este otoño.