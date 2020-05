Ex empleado de la Universidad de Warner acusado de defraudar el sistema de préstamos estudiantiles para delincuentes sexuales ex

[Para vídeo subtítulos en Español oprima el icono en la sección de ajustes]

CONDADO DE POLK, Florida (WFLA) – Una ex trabajadora financiera es acusada de engañar al sistema en una universidad de Tampa Bay para ayudarse económicamente.

La Oficina del Sheriff del Condado de Polk arrestó a Margaret “Peggy” Pilgram por hurto mayor y obtención de propiedad por cargos de fraude.

Los diputados también acusaron a su ex novio Michael Montgomery, que ya estaba en la cárcel, por los mismos cargos.

Pilgram, anteriormente Margaret Jackson, trabajó en la Universidad de Warner durante cinco años como consejera de ayuda financiera. Ella renunció en 2016.

Eventualmente comenzó a salir con Montgomery, quien estaba en prisión.

Montgomery es un delincuente sexual después de una condena por agresión sexual. Su historial criminal incluye varios crímenes violentos que incluyen asalto y robo a mano armada.

El sheriff Grady Judd dijo hace unos años que Pilgram estaba teniendo un momento difícil.

Está acusada de inscribir a Montgomery como estudiante en la Universidad de Warner para los períodos de verano de 2018 y primavera de 2019.

También completó una solicitud de préstamo estudiantil para él, que fue aprobada, dijeron los diputados.

“Pilgram creó una cuenta de American Express Bluebird, donde se depositó el cheque del préstamo estudiantil de Warner por $ 3,454”, dijo un comunicado de prensa enviado por la Oficina del Sheriff del Condado de Polk.

Según la oficina del sheriff, Pilgram usó el correo electrónico del estudiante de Montgomery para comunicarse con la escuela y admitió el fraude durante llamadas telefónicas grabadas con Montgomery desde la prisión.

“Em. Jackson utilizó el conocimiento que obtuvo de su puesto en Warner para manipular los sistemas de inscripción y ayuda financiera en Warner “, escribió el presidente de la Universidad de Warner, Dr. David Hoag, en un comunicado.

El Dr. Hoag dijo que la actividad fraudulenta se descubrió a través de los “controles y equilibrios normales” de la universidad.

Al igual que muchas otras universidades y colegios del área, dijo el Dr. Hoag, la universidad no realiza verificaciones de antecedentes para cada solicitante.

Las respuestas a las preguntas sobre los antecedentes penales del solicitante fueron falsificadas, dijo.

El Dr. Hoag dijo que la universidad continuará con su auditoría interna y no planea tomar nuevas medidas a raíz del arresto de Pilgram.

Según el Sheriff Judd, Montgomery notificó a Warner University sobre el fraude, quien se molestó porque Pilgram se había casado con alguien.

“Ella consiguió el dinero. Él no fue a la escuela y ella se casó con otra persona. Si eso no es un desastre, no sé qué es “, dijo el sheriff Judd.

Cuando se le preguntó acerca de que la Universidad de Warner aceptara a un solicitante con antecedentes penales como el de Montgomery, el Sheriff Judd dijo que las personas con antecedentes penales pueden ir a la universidad.

“Obviamente, la Universidad de Warner no estaría preocupada por si has estado en prisión o no antes porque, obviamente, el objetivo del sistema de justicia penal es mejorar tu vida y continuar con una vida buena y próspera sin tener que continuar. cárcel “, dijo.

