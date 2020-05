Estudiante sin hogar de Florida se graduará como mejor estudiante

JACKSONVILLE, Florida (CNN / WFOX) – A pesar de luchar contra la falta de vivienda, un adolescente de Florida se ha convertido en el mejor estudiante de su clase de graduación de la escuela secundaria.

Martin Folsom ha estado esperando y orando por el momento en que podría ponerse su toga y birrete tan merecidamente como el mejor estudiante de la clase.

“Me dio una sacudida en el pecho un poco, así que fue una buena sensación”, dijo.

Y si bien su paso por el escenario puede haber sido retirado debido a la pandemia, su determinación de llegar a este punto nunca cesará.

“Significa mucho y me da una idea de todo lo que he hecho y todo lo que he logrado valió la pena”, dijo Folsom.

Folsom y su madre han estado entrando y saliendo de la calle desde que era un niño y durante sus cuatro años en la Academia de Carreras Philip Randolph.

“En realidad era el momento en que no estábamos realmente sin hogar durante el tiempo más largo, pero era cuando estábamos en nuestro punto más bajo porque era cuando literalmente no teníamos dónde quedarnos durante todo un día”, dijo Folsom.

Su impulso hacia el futuro lo mantuvo en marcha, y su madre estaba allí a cada paso del camino para asegurarse de que sus grandes sueños nunca se desvanecieran.

“Ella ha sido la persona que siempre que lo hacía, terminaba molesta o cuando necesitaba a alguien con quien reír o hablar, siempre estaba allí, siempre me alentaba, por lo que sé, soy la primera persona en mi familia para obtener un título universitario “, dijo Folsom.

Folsom planea asistir al estado de Voldosta en Georgia en el otoño. Después de la universidad, dice que espera trabajar para el FBI.

